https://ria.ru/20201103/ioannikiy-1582723913.html

"Мы — последний оплот России!" Что скрывает секта старца Иоанникия

"Мы — последний оплот России!" Что скрывает секта старца Иоанникия

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против схиархимандрита Иоанникия по обвинению в незаконном лишении людей свободы. Речь об общине в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:00

2020-11-03T08:00

2020-11-03T15:48

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против схиархимандрита Иоанникия по обвинению в незаконном лишении людей свободы. Речь об общине в Ивановской области. Чуть ранее его запретили в служении, потому что он, как утверждают в местной епархии, "организовал секту". А между тем к старцу ежедневно ездят сотни паломников — не меньше, чем к скандально известному Сергию Романову. Побывавшему в Чихачево корреспонденту РИА Новости удалось увидеть жизнь "скита", скрытую от посторонних глаз. "Ищи себе матрас"От трассы, соединяющей Иваново с Нижним Новгородом, до села Чихачево, где находится так называемый Никольский монастырь (скит) отца Иоанникия, несколько километров. Вокруг настолько тихо, что становится не по себе. Из-за деревьев неожиданно проступает свет фонарей. Они освещают огромную парковку, где стоят около десятка машин. В центре — деревянный постамент с динамиком, транслирующим ту самую "неусыпную молитву", о которой так любят рассказывать паломникам организаторы поездок в Чихачево.Оказывается, репродукторы развешены по всему "монастырю". А он немаленький. Семь длинных деревянных домов, два огромных двухэтажных особняка, множество домиков попроще и сараев. У леса — большая деревянная церковь, рядом с ней — несколько грузовых контейнеров, а в них — электрогенераторы. В центре деревни — каменный Никольский храм, окруженный кладбищем. Все закрыто, кроме него. По мере приближения к нему звук молитвы усиливается. Наверное, там идет та самая ночная служба.Но, когда заходишь в притвор храма, поначалу вместо священнодейства видишь лишь кромешную тьму. Уличные фонари едва освещают потолок с фрагментами потрескавшихся фресок, один из ликов надвое разделяет большое пятно зеленой плесени. Там же, в храмовом притворе, — несколько бочек со святой водой и жестяные кружки. Вход из притвора непосредственно в церковь забит досками, а рядом — колонка и проигрыватель. Оказывается, "неусыпную молитву" крутят в записи.Вдруг у паперти появляется коренастый бородатый мужчина в армейской форме. Он проходит мимо меня, даже не глянув. Троекратно крестится, низко кланяясь. Потом обращается ко мне с неожиданным вопросом: "А где все спят?"Пожимаю плечами. Узнав, что я тут впервые, незнакомец завязывает разговор. Его зовут Владимир, к отцу Иоанникию он постоянно ездит из Иваново вот уже более десяти лет."Здесь ночная служба, исповедь, соборование и отчитка каждый день. В два тридцать (ночи. — Прим. ред.) начинается. Те, кто добирается до батюшки своим ходом, вроде вас, обычно спят прямо тут, в каменном храме. Но в последнюю неделю начались гонения: прибыл архиерей (епископ Кинешемский Иларион. — Прим. ред.) и запечатал храм. Сталин не закрывал его, Хрущев не сделал этого, а епископ — взял и закрыл!" — возмущается Владимир.Очевидно, это произошло сразу после 23 октября, когда епархия приняла решение о временном запрещении в служении схиархимандрита Иоанникия. Мой собеседник говорит о "поклепе" на старца Иоанникия. Как объяснил Владимир, батюшка и так уже пару лет не служит: из-за сахарного диабета он лишился ноги и практически не выходит из дома. Но верующие все равно продолжают к нему приезжать. И многие остаются в Чихачево надолго в качестве трудников. После закрытия храма все они уже неделю ночуют в большом доме рядом с парковкой. На двери — предостерегающая табличка: "Без благословения не входить!" Такое же предупреждение — наряду с запретом на мобильные телефоны и "свободную прогулку по территории" — на каждом чихачевском строении. "Дом для паломников" нас с Владимиром встречает громким храпом. И невыносимой вонью. В огромном зале на ветхих и грязных матрасах рядами, меньше чем в полуметре друг от друга спят люди. Человек 60. Все в одежде, кто-то накрылся поношенным шерстяным одеялом. Без масок, хотя многие чихают и кашляют. Подавляющее большинство — пожилые. "Ищи себе матрас и иди туда, в мужскую зону", — указывает Владимир на огромную, с человеческий рост, кучу накиданных матрасов, пенок и одеял. Тут же — фонарь, флаг с Георгием Победоносцем и табличка: "Использование духов и дезодорантов категорически не благословляется!". Рядом со свиньямиВ час тридцать в многолюдной ночлежке зажигается основной свет: "Братья и сестры, подъем! Сначала идем на службу. Причастие будет в другом месте — в храме".Все в едином порыве поднимаются, крестятся, обуваются. И медленно шагают к большому деревянному храму. Возле него каждый останавливается, троекратно крестится и… идет в здание напротив, которое напоминает сарай. "Я это, че-то не врублюсь, внатуре. Че по чем тут?" — спрашивает меня огромный лысый мужчина. Он здесь тоже впервые, и на его вопросы никто не отвечает — все молча направляются в сарай. Шагаю за ними. Открываю дверь — и оказываюсь в настоящем свинарнике. Люди проходят мимо ограждений со свиньями в какую-то комнату, причем завсегдатаи абсолютно не реагируют на ужасную вонь. А от нее кружится голова. Я резко останавливаюсь, чем привлекаю внимание остальных — путь мне преграждает здоровенный волосатый мужик в вязаном растянутом свитере. Сзади неожиданно появляется еще один, поменьше, с топором и рацией в руках."Вы здесь впервые?" — тут же раскусил меня здоровяк.Растерянно киваю в ответ."Служба там (в комнате за свинарником. — Прим. ред.), но вы подождите пока здесь. Вот, сядьте туда", — указывает он на деревянный стул. По обе стороны от него — ведра с кормом, сзади, за оградой, лениво похрюкивает упитанная свиноматка. Быстрыми шагами выхожу на свежий воздух. В это время аудиозапись с молитвами выключается. Из репродукторов доносятся голоса с начавшейся службы — она проходит в комнате за свинарником. Дистанционная исповедьСпустя полчаса, где-то в 02:30 ночи, приезжает первый автобус с паломниками. Гиды спешно ведут их мимо дома, где все ночевали (приезжие даже не подозревают, что внутри), в деревянный храм, который только-только открыли.Церковь названа в честь царя-мученика Николая. Как пояснили в Кинешемской епархии, на самом деле ее возвели без благословения архиерея и канонически не освящали. Паломники не расходятся по церковному помещению, а толпятся почти у самых дверей, поделившись на мужскую и женскую половины. Вместо священника, алтарников и певчих их встречает лишь небольшая колонка. Из нее доносятся звуки службы, которая по-прежнему проходит где-то в сарае за свинарником. Перед литургией и таинством причастия в православии положено совершать таинство исповеди. Различные паломнические службы убеждают клиентов в том, что в Чихачево "исповедь особенная". "Сейчас с учетом запрета в служении батюшка не исповедует. Но там есть тоже хороший священник вместо него", — говорит мне представитель фирмы "Под омофором Богородицы", которая возит людей в Чихачево.Однако в церкви, куда привели всех паломников, и в помине нет никакого батюшки вообще. Священник читает специальные молитвы, находясь в другом здании, — в том самом сарае со свинарником. Лишь иногда его голос из динамика просит всех назвать свои имена. Десять минут — и люди считаются исповедовавшимися и очистившимися. Хотя православные каноны требуют только индивидуального, с глазу на глаз, совершения таинства с перечислением всех грехов."Старческая" индустрияТрансляция литургии постоянно обрывается. Но паломников из Москвы, которые добирались до Чихачево почти 11 часов на микроавтобусе, это не смущает.Лишь один из них — пожилой мужчина в куртке — удивляется происходящему. И то и дело принимается "пытать" гида."А отчитка-то будет? И я возьму у батюшки благословение от алкоголизма? Слушайте, я сейчас вообще на своих двух потопаю отсюда! Я ж за это заплатил!" — чуть ли не кричит он.Уже более десятка лет Чихачево принимает минимум по три автобуса в день. Вокруг поездок к "старцу Иоанникию, по чьим молитвам совершаются чудеса", сложилась целая индустрия. К нему возят светские турфирмы из разных городов страны. Их сайты заманивают клиентов "чистейшим воздухом", "красивым звездным небом", "уникальным скитом с неусыпной молитвой и неугасимой лампадкой", "святынями, которые батюшке подарили казаки, потому что он сам выходец из казачества". Цена таких туров из Москвы — от 2300 до 3000 тысяч рублей туда-обратно. Но есть и "индивидуальные на машине" — от 15 тысяч рублей из Нижнего Новгорода. От 30 тысяч рублей — из Москвы.Катают паломников в Чихачево и "православные службы", подробно рассказывая, как и что сделать. А именно: обязательно пособороваться — 200 рублей, заказать поминовение — от 200 рублей за одно имя, в зависимости от числа дней поминовения. И главное — "отчитка" — так в Церкви называется обряд избавления от нечистых духов (экзорцизма).Причем сеанс экзорцизма обязателен. "Отчитка сейчас всем нужна — и от духов нечистых, что живут вместе с вами в квартире, от духа немощи и так далее", — уверяют меня в одной из фирм, ссылаясь на слова самого Иоанникия. Каждая из таких паломнических служб совершает в среднем две-три поездки в месяц. Просят предоплату переводом на карту "обязательно без упоминания цели платежа". И уверяют, что действуют "по прямому благословению старца". Кто вперед в кельюЧто интересно, в Чихачево едут как глубоко верующие, так и абсолютно невоцерковленные люди. Последние во что бы то ни стало хотят "увидеть старца Иоанникия". Но его окружение постоянно оттягивает заветный момент, усиливая нетерпение. Сразу после причастия, в котором участвуют все без разбору и без каких-либо противовирусных мер, паломники идут к "келье старца". Это большой белый дом с резными наличниками. Внутрь заходит священник с двумя помощниками. Остальные мерзнут у входа, причем женщины отдельно от мужчин. Затем священнослужитель выходит из дома с иконой, а его помощники подгоняют паломников на крестный ход. Потом — соборование. Молитвы читают в том же деревянном храме, где было причастие. А вот помазание маслом — опять у дома Иоанникия. И вот отворяется дверь — наконец все могут увидеть батюшку. Его выкатывают на коляске, в руках у него два креста. Многие в толпе поднимаются на носки и подпрыгивают, стараясь его разглядеть. Иоанникий благословляет толпу крестами и неразборчиво произносит молитвы. Верующие крестятся. Спустя пять минут старца укатывают обратно в келью — под недоуменные взгляды впервые прибывших сюда. Так заканчивается та самая "отчитка", которой турфирмы заманивают паломников в Чихачево. Но верующие все равно не расходятся. Спрашивают своих гидов и местных: будет ли старец принимать? Собственно, за этим все и приехали.Спустя час начинают по одному запускать в келью к Иоанникию. Кто-то там находится одну минуту, кто-то пять. Остальные толпятся у порога. Порой ожесточенно спорят, кому пройти первым."Фотиния, я от Бориса. Мы только что приехали из Москвы, попали в жуткую пробку. Давайте будем заходить к батюшке так: один из моей группы, потом один из вашей? Батюшка разрешил, мы с ним договаривались раньше", — предлагает гид коллеге.Та неуверенно возражает: в очереди не только паломники в составе группы, у которых, по идее, привилегия, но и добравшиеся своим ходом верующие. Подавляющее большинство паломников не участвует в службе и "отчитке", приезжая именно рано утром на прием к Иоанникию, объясняет мне местный житель по имени Сергей."Сейчас еще мало. Обычно пять-шесть автобусов по 50 человек. И так почти каждый день", — добавляет он.По ходу разговора выяснилось, что родом он не из Чихачево. Двадцать лет назад приехал к Иоанникию и решил остаться тут навсегда в качестве трудника. ПсевдомонастырьСобственно, коренных жителей тут и нет. И некому рассказать, как приехавший с Украины в 1979 году священник Иван Ефименко за двадцать лет стал очень популярным схиархимандритом Иоанникием. В 90-е деревня опустела. Ныне же в "Никольском скиту" трудятся десятки человек, преимущественно на свиноферме. Большинство последователей старца Иоанникия покинули дома, оборвав все связи с родственниками. Житель города Иваново Сергей (фамилию он попросил не называть) уже несколько месяцев пытается вызволить отсюда жену. Он и сам пару лет был трудником. "Там я с ней познакомился. Там же мы и повенчались. Для меня все, что связано с верой, тогда было новым. Но потом стал вникать в происходящее в общине — и у меня возникли сомнения и подозрения. На все вопросы мне отвечали одинаково: "Это тебе внушает враг (дьявол. — Прим. ред.)", — рассказывает он.В итоге он уехал из "монастыря". В Чихачево ему сказали, что это его "бес погнал из святого места". Но супруга ни в какую не хочет возвращаться к Сергею. "Мы из-за этого поссорились. А в последние недели и вовсе не общались. Она не выходит на связь. Моя цель — вернуть ее в семью. Мне это важнее судьбы монастыря в целом", — признается Сергей. Священник-самоучкаИменно жалобы родственников послужили поводом для масштабного разбирательства, начатого Кинешемской епархией в конце 2019-го."Владыка не раз корил Иоанникия в канонических и пастырских нарушениях, туда приезжали комиссии. В итоге приняли решение о запрете в служении", — говорит секретарь Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов.На самом деле, продолжает он, никакого монастыря в Чихачево нет и в помине. Его объявил сам Иоанникий, без одобрения епархии."Там всегда был только приход — сельский каменный храм. Его мы закрыли для уборки, потому что он в ужасном состоянии — хотя много лет на него община "собирала пожертвования". Туда мы назначили нового настоятеля. А все те, кто служит сейчас в Чихачево, — либо запрещенные в служении священники, либо люди, не имеющие священного сана, обманщики. Там никто не имеет права совершать службы", — подчеркивает представитель епархии.Деревянный "храм царя-мученика Николая" — неосвященный. И стоит он на нецерковной земле. Это частная территория гражданина Ивана Демидовича Ефименко — в этом отличие от скандального Сергия Романова, который занял принадлежащий РПЦ монастырь. Но и тут секта. "На секты прямо влиять мы не можем — ими занимаются правоохранительные органы. Мы лишь сообщаем о ее опасности. И мы не имеем права претендовать ни на какую недвижимость в Чихачево, кроме каменного храма", — уточняет Ефанов. Еще в 2014 году, по его словам, Кинешемская епархия официально запретила паломничества в Чихачево. Однако люди все равно едут. "Рискуя духовным и душевным здоровьем", — добавляет собеседник агентства. "Сам ведь бывший священник Иоанникий не имеет духовного образования. Понятное дело, что, когда он начинал служить, такой возможности не было. Но в 90-е с открытием семинарий многие рукоположенные в советские годы священнослужители исправили это. А он учиться не пошел. Поэтому его знания, почерпнутые из различных книг, фрагментарные. И он их транслирует на паству, запугивая приближающимся концом света", — констатирует представитель епархии."Только мы и Сергий Романов!"Запрещенный в служении схиархимандрит Иоанникий в последние пару лет, в отличие от уральского сектанта, всячески избегает публичности. Его изречения известны лишь со слов приближенных. Те куда более общительны. Само собой, они не считают себя сектой."Вот все пишут, что мы секта. А почему-то никто не говорит, что патриарх Московский и всея Руси — еретик! И это неспроста. Дьявол хочет поставить свое чадо — Антихриста — ко власти над всем миром. И поэтому он борется с нами, вот откуда весь этот поклеп на нас. Потому что только Чихачево, Среднеуральский монастырь с батюшкой Сергием и еще пару мест — оплот веры в России. Мы мешаем дьяволу осуществить его замыслы!" — уверяет меня пожилой мужчина в рясе, который представился "иноком Николаем". Пока он объяснял, кого и почему считает оплотом веры, толпа у кельи старца разрослась — прибыли еще пара автобусов и около десятка машин. Однако массовые паломничества, по всей видимости, вскоре прекратятся.Сотрудники правоохранительных органов уже обыскали дом Иоанникия и нашли там документы о передаче ему недвижимости. А также "две единицы травматического оружия, на которое у бывшего настоятеля прихода отсутствовали разрешительные документы, и денежные средства в размере почти два миллиона рублей, не имеющие отношения к имуществу Русской православной церкви". Расследование продолжается: его контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На въезде в село Чихачево Ивановской области Репортаж про секту Иоанникия в селе Чихачево. Видео с места событий. 2020-11-03T08:00 true PT0M23S

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