https://ria.ru/20201103/azerbaydzhan-1582866659.html

Азербайджан опроверг сообщения о падении его снарядов на территорию Ирана

Азербайджан опроверг сообщения о падении его снарядов на территорию Ирана

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны, что якобы несколько азербайджанских снарядов упало на территорию Ирана. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:53

2020-11-03T16:53

2020-11-03T16:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

москва

сша

армения

в мире

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БАКУ, 3 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны, что якобы несколько азербайджанских снарядов упало на территорию Ирана.Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян ранее заявила, что азербайджанская сторона вела артиллерийский огонь по армянским подразделениям, и несколько снарядов упали на территории Ирана.Как заявили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана, "сообщение армянской стороны о том, что в результате артиллерийского обстрела в направлении армянских позиций якобы несколько снарядов упало на территорию Ирана, является "выстрелом в воздух холостым патроном"."Во-первых, уже боевые действия давно переместились севернее от границы и ведутся вдали от территории Ирана. Во-вторых, так как азербайджанская армия проводит наступление в северном направлении, то есть от приграничных с Ираном территорий вглубь оккупированных территорий, даже теоретически выпушенные нашими подразделениями снаряды никак не могут попасть на территорию Ирана", - добавили в минобороны.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша, армения, в мире