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В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом
В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом
Центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями будет создан в России, а госорганы проведут тестирование своих информсистем на предмет... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:55
2020-11-02T14:55
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями будет создан в России, а госорганы проведут тестирование своих информсистем на предмет наличия уязвимостей, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."С точки зрения борьбы с киберпреступлениями - две базовые истории. Первое - мы начинаем независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет "дырок" в их безопасности для того, чтобы быть уверенными в том, что у нас риски минимальны. И второе – это то, что мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, с фишингом и с киберпреступлениями", - сказал министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике."То есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее", - добавил Шадаев.В сентябре Минцифры сообщило о создании межведомственной рабочей группы для рассмотрения вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров. В состав группы вошли представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи. В министерстве объясняли создание этого совещательного органа стремительным ростом случаев телефонного мошенничества.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/shtraf-1580525004.html
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, общество

В России создадут центр по борьбе с телефонным спамом

14:55 02.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда московского метро
Пассажиры в вагоне поезда московского метро - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями будет создан в России, а госорганы проведут тестирование своих информсистем на предмет наличия уязвимостей, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"С точки зрения борьбы с киберпреступлениями - две базовые истории. Первое - мы начинаем независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет "дырок" в их безопасности для того, чтобы быть уверенными в том, что у нас риски минимальны. И второе – это то, что мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, с фишингом и с киберпреступлениями", - сказал министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"То есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее", - добавил Шадаев.
В сентябре Минцифры сообщило о создании межведомственной рабочей группы для рассмотрения вопросов противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров. В состав группы вошли представители Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи. В министерстве объясняли создание этого совещательного органа стремительным ростом случаев телефонного мошенничества.
Спам - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 17:34
Банк в Петербурге оштрафовали за спам после жалобы клиента
 
Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТехнологииОбщество
 
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