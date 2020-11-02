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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/pashinyan-1582659889.html
Пашинян призвал расследовать участие боевиков в карабахском конфликте
Пашинян призвал расследовать участие боевиков в карабахском конфликте
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что рассчитывает на международное расследование участия иностранных боевиков в карабахском конфликте. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:52
2020-11-02T14:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что рассчитывает на международное расследование участия иностранных боевиков в карабахском конфликте."Участие наемников и террористов в агрессии против Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики – ред.) является угрозой не только для Арцаха и Армении, но и для международной безопасности, и этот вопрос должен стать предметом международного расследования", - написал Пашинян в Facebook.По его словам, Азербайджан с 10-миллионным населением и огромными нефтяными доходами "после июля 2020 года (боев на армяно-азербайджанской границе - ред.) признал, что не может самостоятельно решить проблемы собственной безопасности и обратился за помощью тысяч наемников". Пашинян добавил, что у армянской стороны есть доказательства участия иностранных боевиков в боях в Карабахе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531883.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Допрос захваченного в Карабахе сирийца
В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян призвал расследовать участие боевиков в карабахском конфликте

14:52 02.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что рассчитывает на международное расследование участия иностранных боевиков в карабахском конфликте.
"Участие наемников и террористов в агрессии против Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики – ред.) является угрозой не только для Арцаха и Армении, но и для международной безопасности, и этот вопрос должен стать предметом международного расследования", - написал Пашинян в Facebook.

Արձանագրենք՝ 10 միլիոն բնակչություն եւ նավթային ահռելի եկամուտներ ունեցող Ադրբեջանը 2020 թվականի հուլիսից հետո ինքն իրեն...

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Понедельник, 2 ноября 2020 г.
По его словам, Азербайджан с 10-миллионным населением и огромными нефтяными доходами "после июля 2020 года (боев на армяно-азербайджанской границе - ред.) признал, что не может самостоятельно решить проблемы собственной безопасности и обратился за помощью тысяч наемников". Пашинян добавил, что у армянской стороны есть доказательства участия иностранных боевиков в боях в Карабахе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 13:42Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении рассказали подробности о захваченном в плен боевике
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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