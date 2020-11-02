https://ria.ru/20201102/maksyuta-1582592960.html

Бывшего главу Волгоградской области Максюту похоронят в четверг

Бывшего главу Волгоградской области Максюту похоронят в четверг

Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты пройдут в Волгограде 5 ноября, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:05

2020-11-02T09:05

2020-11-02T09:05

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волгоград

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты пройдут в Волгограде 5 ноября, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в администрации области РИА Новости сообщили, что в воскресенье стало известно о смерти экс-главы региона Максюты, который скончался в московской больнице, где лечился от коронавируса."Николая Кирилловича похоронят в Волгограде 5 ноября", - сообщили в администрации.Максюта возглавлял регион с 1996 по 2009 годы, затем четыре года являлся членом Совета Федерации РФ. Ему было 73 года.

https://ria.ru/20201101/maksyuta-1582530687.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, волгоград, волгоградская область, общество