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Бывшего главу Волгоградской области Максюту похоронят в четверг
Бывшего главу Волгоградской области Максюту похоронят в четверг
Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты пройдут в Волгограде 5 ноября, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:05
2020-11-02T09:05
совет федерации рф
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ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты пройдут в Волгограде 5 ноября, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в администрации области РИА Новости сообщили, что в воскресенье стало известно о смерти экс-главы региона Максюты, который скончался в московской больнице, где лечился от коронавируса."Николая Кирилловича похоронят в Волгограде 5 ноября", - сообщили в администрации.Максюта возглавлял регион с 1996 по 2009 годы, затем четыре года являлся членом Совета Федерации РФ. Ему было 73 года.
https://ria.ru/20201101/maksyuta-1582530687.html
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совет федерации рф, волгоград, волгоградская область, общество

Бывшего главу Волгоградской области Максюту похоронят в четверг

09:05 02.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Похороны бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты пройдут в Волгограде 5 ноября, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Ранее в администрации области РИА Новости сообщили, что в воскресенье стало известно о смерти экс-главы региона Максюты, который скончался в московской больнице, где лечился от коронавируса.
"Николая Кирилловича похоронят в Волгограде 5 ноября", - сообщили в администрации.
Максюта возглавлял регион с 1996 по 2009 годы, затем четыре года являлся членом Совета Федерации РФ. Ему было 73 года.
Губернатор Волгоградской области Николай Максюта - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 13:27
Умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта
 
Совет Федерации РФВолгоградВолгоградская областьОбщество
 
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