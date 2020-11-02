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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582730385.html
В Баку заявили об уничтожении ЗРК "КУБ" вооруженных сил Армении
В Баку заявили об уничтожении ЗРК "КУБ" вооруженных сил Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник об уничтожении зенитного ракетного комплекса "КУБ" вооруженных сил Армении на территории Тертерского... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:28
2020-11-02T21:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник об уничтожении зенитного ракетного комплекса "КУБ" вооруженных сил Армении на территории Тертерского района."Второго ноября около 18.00 (17.00 мск) точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района)", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили об уничтожении ЗРК "КУБ" вооруженных сил Армении

21:28 02.11.2020
 
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии
Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник об уничтожении зенитного ракетного комплекса "КУБ" вооруженных сил Армении на территории Тертерского района.
"Второго ноября около 18.00 (17.00 мск) точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района (бывшее село Магавуз Агдеринского района)", - сообщает пресс-служба военного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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