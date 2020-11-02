Азербайджан применяет зажигательные ракеты в лесах, заявили в Карабахе
ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвинила Азербайджан в применении в лесах Карабаха зажигательных ракет.
"Помимо обстрела мирных населенных пунктов Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), азербайджано-турецкие силы используют зажигательные ракеты в лесах почти всех арцахских районов", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.
В сообщении отмечается, что в доступных местах пожарные-спасатели тушат пожары, но проблема экологической катастрофы остается.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе