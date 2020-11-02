https://ria.ru/20201102/karabakh-1582713769.html

ООН: обстрелы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям

ООН: обстрелы в Карабахе могут приравнять к военным преступлениям

Продолжающие обстрелы населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее нарушают международное гуманитарное право и могут быть приравнены к... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:39

2020-11-02T19:39

2020-11-02T19:41

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мишель бачелет

нагорный карабах

оон

в мире

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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Продолжающие обстрелы населенных пунктов в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее нарушают международное гуманитарное право и могут быть приравнены к военным преступлениям, говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в понедельник."С начал в сентябре конфликта с ужасными последствиями, которые мы сейчас наблюдаем, неоднократно звучали призывы к сторонам, в том числе и мои, принять все возможные меры, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму потери среди гражданского населения и ущерб гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы, а также проводить различие между гражданским населением и участниками боевых действий, между гражданскими объектами и военными объектами. Вместо этого были разрушены дома, улицы превратились в руины, и люди были вынуждены бежать или искать безопасности в подвалах", - сказала Бачелет.Верховный комиссар вновь напомнила, что "нападения, совершаемые в нарушение принципа избирательности или принципа соразмерности, могут быть приравнены к военным преступлениям"."Стороны конфликта обязаны эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать такие нарушения и преследовать в судебном порядке тех, кто предположительно совершил их. Такие нападения должны прекратиться, а лица, ответственные за их совершение или отдачу приказов, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула Бачелет.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/shushi-1582478900.html

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-02T19:39 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, армения, мишель бачелет, нагорный карабах, оон, в мире