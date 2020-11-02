https://ria.ru/20201102/azerbaydzhan-1582597877.html

Азербайджан заявил, что сбил армянский Су-25

Азербайджан заявил, что сбил армянский Су-25

Минобороны Азербайджана заявило, что сбило штурмовик Су-25 ВВС Армении, который, по данным ведомства, атаковал позиции армии республики. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:02

2020-11-02T10:02

2020-11-02T10:10

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

сша

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

су-25

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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что сбило штурмовик Су-25 ВВС Армении, который, по данным ведомства, атаковал позиции армии республики."Первого ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери", - говорится в с сообщении пресс-службы военного ведомства.По данным минобороны, "в ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении"."Штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит", - заявили в ведомстве.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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