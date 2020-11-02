Азербайджан заявил, что сбил армянский Су-25
10:02 02.11.2020 (обновлено: 10:10 02.11.2020)
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что сбило штурмовик Су-25 ВВС Армении, который, по данным ведомства, атаковал позиции армии республики.
"Первого ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери", - говорится в с сообщении пресс-службы военного ведомства.
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По данным минобороны, "в ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении".
"Штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит", - заявили в ведомстве.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.