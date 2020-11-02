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В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
В России с понедельника автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза, регистрируются только при наличии электронных паспортов транспортных РИА Новости, 02.11.2020
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россия
евразийский экономический союз
авто
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России с понедельника автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза, регистрируются только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС).Эта норма следует из решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 13 октября 2020 года №124 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. №122".При этом до 31 марта допускается оформление ПТС по форме и в соответствии с правилами, установленными законами Белоруссии, Казахстана и Киргизии, не учитывающее новые формы ПТС и его электронной формы (с иным перечнем сведений об автомобиле).До 31 марта эти страны должны через национальных операторов предоставлять в систему электронных паспортов по запросу сведения о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей при оформлении электронных паспортов на автомобили в России, а также предоставлять в систему сведения о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт.
https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html
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россия, евразийский экономический союз, авто, экономика

В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС

00:17 02.11.2020 (обновлено: 04:43 02.11.2020)
 
© Фото : RavonАвтомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Ravon
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России с понедельника автомобили, выпущенные в странах Евразийского экономического союза, регистрируются только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС).
Эта норма следует из решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 13 октября 2020 года №124 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. №122".
При этом до 31 марта допускается оформление ПТС по форме и в соответствии с правилами, установленными законами Белоруссии, Казахстана и Киргизии, не учитывающее новые формы ПТС и его электронной формы (с иным перечнем сведений об автомобиле).
До 31 марта эти страны должны через национальных операторов предоставлять в систему электронных паспортов по запросу сведения о таможенном документе и таможенных ограничениях в отношении выпущенных автомобилей при оформлении электронных паспортов на автомобили в России, а также предоставлять в систему сведения о совершенных ранее регистрационных действиях на автомобиль, на который оформлен электронный паспорт.
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РоссияЕвразийский экономический союзАвтоЭкономика
 
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