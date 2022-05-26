https://ria.ru/20220526/rastamozhka-1790860870.html
Растаможка авто: как оформить машину на границе в 2022 году
Растаможка авто в России 2022: что это такое, сколько стоит и как растаможить
Растаможка авто: как оформить машину на границе в 2022 году
Для того чтобы сэкономить или приобрести редкую модель машины, некоторые автолюбители везут автомобиль из-за рубежа, например, из Японии или из Германии. Однако РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:00
2022-05-26T18:00
2022-05-26T18:00
авто
россия
евразийский экономический союз
глонасс (система навигации)
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
таможня
таможенные пошлины
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/149332/10/1493321097_0:44:2500:1450_1920x0_80_0_0_2783bdf17c93fa36f28a35cddd1efeb3.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для того чтобы сэкономить или приобрести редкую модель машины, некоторые автолюбители везут автомобиль из-за рубежа, например, из Японии или из Германии. Однако более важной процедурой является не покупка, а растаможка авто — оформление транспорта на границе России. О том, как растаможить автомобиль, сколько существует способов процедуры и ее стоимость в 2022 году — в материале РИА Новости.Растаможка автомобиляЭто обязательный процесс таможенного оформления в рамках российского законодательства. В случае с автомобилем мероприятие подразумевает легализацию транспорта на момент пересечения границы государства, оформление согласно таможенному кодексу и уплату госпошлин.В процедуре растаможки задействованы несколько участников — импортер (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) или официальный дилер, таможенные представители, страховые компании, а также, в некоторых случаях, банки.Такую процедуру проходят все купленные за рубежом автомобили без исключения независимо от типа перевозки — на поезде, самолете, по морю и т.д.Многие автомобилисты прибегают к такому способу приобретения транспорта, желая сэкономить. Однако растаможка всего одной единицы может увеличить итоговую стоимость машины в несколько раз по сравнению с купленным авто на российском рынке, которое было завезено в страну в рамках большой закупки, когда, как правило, действуют особые условия продажи для импортера.Поэтому прежде чем покупать автомобиль за границей, рекомендуется ознакомиться со всеми условиями растаможки — правилами оплаты, необходимыми документами и др.Для чего нужнаТаможенное оформление автомобиля необходимо в первую очередь для проверки законности использования ТС (транспортное средство), так как машина была собрана за рубежом. Кроме этого госпошлина в рамках таможенного оформления выполняет фискальную функцию (пополнение бюджета страны) и поддерживает интерес к отечественному автопрому.Какие автомобили подлежат растаможкеПроцедуру таможенного оформления обязаны проходить все автомобили, купленные в других странах, будь то легковой или грузовой транспорт.ОплатаОплата растаможки — собирательный термин, который включает в себя сбор за таможенное оформление, пошлину и утилизационный сбор. Каждый из них основывается на определенных параметрах машины, например, цены или объема двигателя.Сбор за таможенное оформлениеЭто обязательный платеж. Его стоимость зависит только от цены автомобиля:Таможенная пошлинаТаможенная пошлина — обязательная плата за перемещение товара в Россию из-за границы. Ее размер определяется ставками на основе таможенного тарифа в зависимости от вида автомобиля, типа и объема двигателя.Утилизационный сборВо время растаможки легкового авто также необходимо заплатить утилизационный сбор — платеж государству за утилизацию транспорта в соответствии с экологическими нормами. Размер зависит от того, кто является участником процедуры — физическое или юридическое лицо, также имеет значение возраст машины и объем двигателя.Расчет утильсбора выполняется по формуле:Базовая ставка х Коэффициент = Сумма сбораБазовая ставка у легковых автомобилей — 20 тыс. рублей. Коэффициенты указаны в постановлении о перечне транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор.Для физических лиц учитывается только возраст легкового автомобиля, для юридических важен еще и объем двигателя:АкцизАкциз — косвенный налог, который выступает в виде фиксированной ставки и зависит от мощности двигателя в лошадиных силах:НДСНалог на добавленную стоимость составляет 20% от общей суммы, которая включает — стоимость автомобиля, таможенную пошлину и акциз. Сложив эти платежи, можно узнать точную величину НДС.Расчет стоимости растаможкиПод расчетом стоимости таможенного оформления автомобиля понимается общая сумма всех платежей. Но чтобы не считать каждый налог отдельно и получить итоговую цифру, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайтах, посвященных теме таможни и брокерских компаний. Для этого нужно внести в форму следующую информацию:Как растаможить автомобильПроцедура таможенного оформления машины — трудоемкий процесс, который требует определенных знаний: куда нужно обратиться, какие документы требуются, сколько времени это займет и какие этапы должны быть пройдены.Куда обращатьсяРешить вопрос можно двумя способами: самостоятельно и через таможенного брокера.Как утверждает эксперт, в случае самостоятельного оформления необходимо обратиться лично в таможенный орган, заранее оплатив пошлины и сборы и подготовив пакет документов.Необходимые документыПо словам Александра Коваленко, для растаможки автомобиля необходимо предоставить ряд документов:СрокиПри наличии всех документов и правильном их заполнении таможенное оформление займет примерно один день, хотя по закону на него отводится 72 часа. Иногда срок может быть продлен до 15 дней в предусмотренных законодательством случаях (например, из-за неуплаты пошлины или сбора).Процедура растаможкиКак утверждает эксперт, процедура растаможки авто для физических лиц выглядит следующим образом:Особенности ввоза из разных странПроцедура растаможки из разных стран отличается прежде всего ценой, а также требованиями к параметрами автомобиля. Кроме этого, необходимо заранее просчитать логистику из той страны, из которой будет доставляться машина, т.к. транспортировка ТС может оказаться крайне дорогой и невыгодной. Например, для жителя Центральной части России подходит авто из Европы, для гражданина из Приморского края — из Японии и т.д.Страны ЕЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия)Евразийский экономический союз — международное объединение, которое не подразумевает растаможку, так как отсутствуют таможенные границы. При ввозе авто необходимо уплатить только утилизационный сбор и предоставить документы о подключении к системе “ГЛОНАСС”.Европейский союз (Германия, Франция, Польша, Литва)При ввозе автомобиля из Европы потребуется заплатить за растаможку по “полной программе”: пошлину, таможенный и утилизационный сбор, а также акциз и НДС. Однако по сравнению с США перегон автомобиля получается быстрее и выгоднее. Популярный вариант — приобретение машины в Литве и доставка “своим ходом”. Кроме этого, большим спросом пользуется транспорт б/у из Европы в возрасте от трех до пяти лет, так как качество дорог и ремонт оригинальными деталями позволяет сохранять авто в хорошем состоянии на протяжении многих лет.Страны Азии (Япония, Китай)Покупка машины в Китае или Японии также пользуется спросом, так как эти страны предлагают наибольший выбор автомобилей. Доставку можно считать выгодной, если регион покупателя находится рядом с ближайшей границей. Во время растаможки машины придется заплатить все необходимые сборы и пошлины, а также акциз и НДС.СШАРастаможка автомобиля из Америки не всегда выгодна в плане логистики (своим ходом добраться будет сложнее, дольше и дороже), однако на аукционах можно приобрести машину за довольно хорошую цену и благодаря этому компенсировать затраты. Процедура оформления авто из США также требует уплаты всех сборов и пошлин с учетом характеристик транспорта.Льготы на растаможкуЛьготные условия на растаможку действуют только для определенных физических лиц. Для юридических программа не предусмотрена законом.Под понятием “льготная растаможка” понимается возможность перемещения автомобиля через границу страны со значительной скидкой на уплату сборов и пошлин или вовсе бесплатно.Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь хотя бы одно веское основание:Льготная система предусмотрена только для автомобилей, выпущенных в России или на постсоветском пространстве (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, а также Туркмения). Например, если машина когда-то была куплена в России, перевезена в США, а затем ее там же продали и снова хотят отправить в нашу страну — в таком случае льготы будут действовать.Также стоит иметь ввиду, что воспользоваться льготой и ввезти авто в страну беспошлинно можно только один раз в год.Штрафы за нарушенияЧасто люди, старающиеся сэкономить на растаможке, пытаются “обойти” правила процедуры и ездить на нерастаможенном автомобиле, что преследуется по закону. Также нередки случаи, когда автолюбители по незнанию допускают ошибки. Оба варианта требуют уплаты штрафов:Две последние причины могут быть поводом не только для штрафа, но и для изъятия авто на территории страны. Кроме этого, за неуплаченную таможенную пошлинуможет последовать уголовное наказание — нарушителю грозит заключение под стражу до двух лет, если она превышает более 1 млн рублей. При этом, чем выше долг, тем более суров тюремный срок. Штраф в случае таких задолженностей варьируется от 100 до 500 тыс. рублей.
https://ria.ru/20220513/vezd-1788340790.html
https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html
https://ria.ru/20220208/tamozhnya-1771657125.html
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РИА Новости
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авто, россия, евразийский экономический союз, глонасс (система навигации), экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), таможня, таможенные пошлины
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для того чтобы сэкономить или приобрести редкую модель машины, некоторые автолюбители везут автомобиль из-за рубежа, например, из Японии или из Германии. Однако более важной процедурой является не покупка, а растаможка авто — оформление транспорта на границе России. О том, как растаможить автомобиль, сколько существует способов процедуры и ее стоимость в 2022 году — в материале РИА Новости.
Растаможка автомобиля
Это обязательный процесс таможенного оформления в рамках российского законодательства. В случае с автомобилем мероприятие подразумевает легализацию транспорта на момент пересечения границы государства, оформление согласно таможенному кодексу и уплату госпошлин.
В процедуре растаможки задействованы несколько участников — импортер (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) или официальный дилер, таможенные представители, страховые компании, а также, в некоторых случаях, банки.
Такую процедуру проходят все купленные за рубежом автомобили без исключения независимо от типа перевозки — на поезде, самолете, по морю и т.д.
Многие автомобилисты прибегают к такому способу приобретения транспорта, желая сэкономить. Однако растаможка всего одной единицы может увеличить итоговую стоимость машины в несколько раз по сравнению с купленным авто на российском рынке, которое было завезено в страну в рамках большой закупки, когда, как правило, действуют особые условия продажи для импортера.
Поэтому прежде чем покупать автомобиль за границей, рекомендуется ознакомиться со всеми условиями растаможки — правилами оплаты, необходимыми документами и др.
Для чего нужна
Таможенное оформление автомобиля необходимо в первую очередь для проверки законности использования ТС (транспортное средство), так как машина была собрана за рубежом. Кроме этого госпошлина в рамках таможенного оформления выполняет фискальную функцию (пополнение бюджета страны) и поддерживает интерес к отечественному автопрому.
Какие автомобили подлежат растаможке
Процедуру таможенного оформления обязаны проходить все автомобили, купленные в других странах, будь то легковой или грузовой транспорт.
Оплата
Оплата растаможки — собирательный термин, который включает в себя сбор за таможенное оформление, пошлину и утилизационный сбор. Каждый из них основывается на определенных параметрах машины, например, цены или объема двигателя.
Сбор за таможенное оформление
Это обязательный платеж. Его стоимость зависит только от цены автомобиля:
Стоимость сбора за таможенное оформление
Стоимость автомобиля, в рублях
Стоимость оформления, в рублях
До 200 000
775
До 450 000
1 550
До 1 200 000
3 100
До 2 700 000
8 530
До 4 200 000
12 000
До 5 500 000
15 500
До 7 000 000
20 000
До 8 000 000
23 000
До 9 000 000
25 000
До 10 000 000
27 000
Свыше 10 000 000
30 000
Таможенная пошлина
Таможенная пошлина — обязательная плата за перемещение товара в Россию
из-за границы. Ее размер определяется ставками на основе таможенного тарифа в зависимости от вида автомобиля, типа и объема двигателя.
Утилизационный сбор
Во время растаможки легкового авто также необходимо заплатить утилизационный сбор — платеж государству за утилизацию транспорта в соответствии с экологическими нормами. Размер зависит от того, кто является участником процедуры — физическое или юридическое лицо, также имеет значение возраст машины и объем двигателя.
Расчет утильсбора выполняется по формуле:
Базовая ставка х Коэффициент = Сумма сбора
Базовая ставка у легковых автомобилей — 20 тыс. рублей. Коэффициенты указаны в постановлении
о перечне транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор.
Для физических лиц учитывается только возраст легкового автомобиля, для юридических важен еще и объем двигателя:
Размер утилизационного сбора на легковые автомобили для физических лиц
Возраст машины
Коэффициент
Сумма, в рублях
До трех лет
0,17
3400
Более трех лет
0,26
5200
Размер утилизационного сбора на легковые авто для юридических лиц и ИП
Виды и категории легковых автомобилей
До трех лет
(Коэффициент/Сумма, в рублях)
Более трех лет
(Коэффициент/Сумма, в рублях)
Электромобиль (без гибридного двигателя)
1,63 / 32600
6,1 / 122000
С объемом двигателя не более 1000 куб. см
2, 41 / 42800
6,15 / 12300
С объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см
8,92 / 178400
15,69 / 313800
С объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см
14,08 / 281600
24,01 / 480200
С объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см
12,98 / 259600
28,5 / 570000
С объемом двигателя свыше 3500 куб. см
22,25 / 445000
35,01 / 700200
Акциз
Акциз — косвенный налог, который выступает в виде фиксированной ставки и зависит от мощности двигателя в лошадиных силах:
Размер акциза на легковые автомобили
Мощность двигателя, в лошадиных силах (л.с.)
Ставка акциза, в рублях за 1 л.с.
До 90
0
91-150
51
151-200
491
201-300
804
301-400
1370
401-500
1418
свыше 501
1464
НДС
Налог на добавленную стоимость составляет 20% от общей суммы, которая включает — стоимость автомобиля, таможенную пошлину и акциз. Сложив эти платежи, можно узнать точную величину НДС.
Расчет стоимости растаможки
Под расчетом стоимости таможенного оформления автомобиля понимается общая сумма всех платежей. Но чтобы не считать каждый налог отдельно и получить итоговую цифру, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайтах, посвященных теме таможни и брокерских компаний. Для этого нужно внести в форму следующую информацию:
—стоимость авто;
—валюта стоимости;
—масса, тонны авто;
—возраст (меньше трех лет, от трех до пяти лет, пять-семь лет, больше семи лет);
—объем двигателя;
—мощность двигателя;
—тип двигателя;
—статус лица (физическое или юридическое).
Как растаможить автомобиль
Процедура таможенного оформления машины — трудоемкий процесс, который требует определенных знаний: куда нужно обратиться, какие документы требуются, сколько времени это займет и какие этапы должны быть пройдены.
Куда обращаться
Решить вопрос можно двумя способами: самостоятельно и через таможенного брокера.
“Однозначно рекомендую обращаться к мастерам своего дела. Их сейчас достаточно на рынке и все они помогут за плату в районе 10 000-18 000 тыс. рублей. В ином случае придется провести час-другой за прочтением информации в интернете”, — рассказал РИА Новости Александр Коваленко, специалист таможенного оформления.
Как утверждает эксперт, в случае самостоятельного оформления необходимо обратиться лично в таможенный орган, заранее оплатив пошлины и сборы и подготовив пакет документов.
Необходимые документы
По словам Александра Коваленко, для растаможки автомобиля необходимо предоставить ряд документов:
—копии документов на машину (договор купли-продажи, страховые бумаги);
—заверенные инспектором таможенная расписка и гарантийный сертификат (выдаются по факту оплаты депозита);
—пассажирская таможенная декларация ТД-6, в которой необходимо указать автомобиль (марку, модель и VIN номер) как несопровождаемый багаж с указанием номера транспортного средства, на котором оно следует, или номера контейнера и названия судна, на борту которого он доставляется.
Сроки
При наличии всех документов и правильном их заполнении таможенное оформление займет примерно один день, хотя по закону на него отводится 72 часа. Иногда срок может быть продлен до 15 дней в предусмотренных законодательством случаях (например, из-за неуплаты пошлины или сбора).
Процедура растаможки
Как утверждает эксперт, процедура растаможки авто для физических лиц выглядит следующим образом:
—Нужно заранее заполнить таможенное обеспечение с указанием приблизительной стоимости и марки авто. После чего выдается гарантийный сертификат.
—Необходимо подготовить остальные документы для целей таможенного оформления, дабы не терять время и деньги.
—При прибытии автомобиля на таможенный пост следует заполнить декларацию и приложить необходимые документы. Или в другом случае данную задачу выполняет таможенный представитель.
—После выпуска декларации авто доставляют с таможенного поста на СВХ (склад временного хранения).
—На СВХ приобретают ПТС.
Особенности ввоза из разных стран
Процедура растаможки из разных стран отличается прежде всего ценой, а также требованиями к параметрами автомобиля. Кроме этого, необходимо заранее просчитать логистику из той страны, из которой будет доставляться машина, т.к. транспортировка ТС может оказаться крайне дорогой и невыгодной. Например, для жителя Центральной части России подходит авто из Европы
, для гражданина из Приморского края
— из Японии
и т.д.
Страны ЕЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия)
Евразийский экономический союз
— международное объединение, которое не подразумевает растаможку, так как отсутствуют таможенные границы. При ввозе авто необходимо уплатить только утилизационный сбор и предоставить документы о подключении к системе “ГЛО
НАСС”.
Европейский союз (Германия, Франция, Польша, Литва)
При ввозе автомобиля из Европы потребуется заплатить за растаможку по “полной программе”: пошлину, таможенный и утилизационный сбор, а также акциз и НДС. Однако по сравнению с США
перегон автомобиля получается быстрее и выгоднее. Популярный вариант — приобретение машины в Литве и доставка “своим ходом”. Кроме этого, большим спросом пользуется транспорт б/у из Европы в возрасте от трех до пяти лет, так как качество дорог и ремонт оригинальными деталями позволяет сохранять авто в хорошем состоянии на протяжении многих лет.
Страны Азии (Япония, Китай)
Покупка машины в Китае или Японии также пользуется спросом, так как эти страны предлагают наибольший выбор автомобилей. Доставку можно считать выгодной, если регион покупателя находится рядом с ближайшей границей. Во время растаможки машины придется заплатить все необходимые сборы и пошлины, а также акциз и НДС.
США
Растаможка автомобиля из Америки
не всегда выгодна в плане логистики (своим ходом добраться будет сложнее, дольше и дороже), однако на аукционах можно приобрести машину за довольно хорошую цену и благодаря этому компенсировать затраты. Процедура оформления авто из США также требует уплаты всех сборов и пошлин с учетом характеристик транспорта.
Льготы на растаможку
Льготные условия на растаможку действуют только для определенных физических лиц. Для юридических программа не предусмотрена законом.
Под понятием “льготная растаможка” понимается возможность перемещения автомобиля через границу страны со значительной скидкой на уплату сборов и пошлин или вовсе бесплатно.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь хотя бы одно веское основание:
—постоянно проживать в стране (при этом быть членом многодетной семьи, инвалидом любой группы или ветераном боевых действий — возмещается половина стоимости растаможки);
—быть переселенцем или официальным беженцем (если транспорт принадлежал им больше года, гражданин полностью освобожден от таможенных платежей за авто);
—быть в статусе оформления переезда в Россию на ПМЖ.
Льготная система предусмотрена только для автомобилей, выпущенных в России или на постсоветском пространстве (Азербайджан
, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия
, Россия, Таджикистан
, Узбекистан
и Украина
, а также Туркмения
). Например, если машина когда-то была куплена в России, перевезена в США, а затем ее там же продали и снова хотят отправить в нашу страну — в таком случае льготы будут действовать.
Также стоит иметь ввиду, что воспользоваться льготой и ввезти авто в страну беспошлинно можно только один раз в год.
Штрафы за нарушения
Часто люди, старающиеся сэкономить на растаможке, пытаются “обойти” правила процедуры и ездить на нерастаможенном автомобиле, что преследуется по закону. Также нередки случаи, когда автолюбители по незнанию допускают ошибки. Оба варианта требуют уплаты штрафов:
Размер штрафов за нарушение растаможки автомобиля
Причина
Сумма штрафа
Несвоевременная оплата таможенных платежей
500-2500 руб.
Позднее предоставление необходимых документов для растаможивания
1000-2500 руб.
Нарушение срока временного нахождения ТС на территории России
1500-2500 руб.
Машина с нарушениями запретительных мер (например, наличие неисправностей, которые запрещают эксплуатировать транспортное средство)
1000-2500 руб.
Две последние причины могут быть поводом не только для штрафа, но и для изъятия авто на территории страны. Кроме этого, за неуплаченную таможенную пошлинуможет последовать уголовное наказание — нарушителю грозит заключение под стражу до двух лет, если она превышает более 1 млн рублей. При этом, чем выше долг, тем более суров тюремный срок. Штраф в случае таких задолженностей варьируется от 100 до 500 тыс. рублей.