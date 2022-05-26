https://ria.ru/20220526/rastamozhka-1790860870.html

Растаможка авто: как оформить машину на границе в 2022 году

Растаможка авто в России 2022: что это такое, сколько стоит и как растаможить

Растаможка авто: как оформить машину на границе в 2022 году

Для того чтобы сэкономить или приобрести редкую модель машины, некоторые автолюбители везут автомобиль из-за рубежа, например, из Японии или из Германии. Однако РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:00

2022-05-26T18:00

2022-05-26T18:00

авто

россия

евразийский экономический союз

глонасс (система навигации)

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

таможня

таможенные пошлины

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для того чтобы сэкономить или приобрести редкую модель машины, некоторые автолюбители везут автомобиль из-за рубежа, например, из Японии или из Германии. Однако более важной процедурой является не покупка, а растаможка авто — оформление транспорта на границе России. О том, как растаможить автомобиль, сколько существует способов процедуры и ее стоимость в 2022 году — в материале РИА Новости.Растаможка автомобиляЭто обязательный процесс таможенного оформления в рамках российского законодательства. В случае с автомобилем мероприятие подразумевает легализацию транспорта на момент пересечения границы государства, оформление согласно таможенному кодексу и уплату госпошлин.В процедуре растаможки задействованы несколько участников — импортер (физическое лицо/индивидуальный предприниматель) или официальный дилер, таможенные представители, страховые компании, а также, в некоторых случаях, банки.Такую процедуру проходят все купленные за рубежом автомобили без исключения независимо от типа перевозки — на поезде, самолете, по морю и т.д.Многие автомобилисты прибегают к такому способу приобретения транспорта, желая сэкономить. Однако растаможка всего одной единицы может увеличить итоговую стоимость машины в несколько раз по сравнению с купленным авто на российском рынке, которое было завезено в страну в рамках большой закупки, когда, как правило, действуют особые условия продажи для импортера.Поэтому прежде чем покупать автомобиль за границей, рекомендуется ознакомиться со всеми условиями растаможки — правилами оплаты, необходимыми документами и др.Для чего нужнаТаможенное оформление автомобиля необходимо в первую очередь для проверки законности использования ТС (транспортное средство), так как машина была собрана за рубежом. Кроме этого госпошлина в рамках таможенного оформления выполняет фискальную функцию (пополнение бюджета страны) и поддерживает интерес к отечественному автопрому.Какие автомобили подлежат растаможкеПроцедуру таможенного оформления обязаны проходить все автомобили, купленные в других странах, будь то легковой или грузовой транспорт.ОплатаОплата растаможки — собирательный термин, который включает в себя сбор за таможенное оформление, пошлину и утилизационный сбор. Каждый из них основывается на определенных параметрах машины, например, цены или объема двигателя.Сбор за таможенное оформлениеЭто обязательный платеж. Его стоимость зависит только от цены автомобиля:Таможенная пошлинаТаможенная пошлина — обязательная плата за перемещение товара в Россию из-за границы. Ее размер определяется ставками на основе таможенного тарифа в зависимости от вида автомобиля, типа и объема двигателя.Утилизационный сборВо время растаможки легкового авто также необходимо заплатить утилизационный сбор — платеж государству за утилизацию транспорта в соответствии с экологическими нормами. Размер зависит от того, кто является участником процедуры — физическое или юридическое лицо, также имеет значение возраст машины и объем двигателя.Расчет утильсбора выполняется по формуле:Базовая ставка х Коэффициент = Сумма сбораБазовая ставка у легковых автомобилей — 20 тыс. рублей. Коэффициенты указаны в постановлении о перечне транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор.Для физических лиц учитывается только возраст легкового автомобиля, для юридических важен еще и объем двигателя:АкцизАкциз — косвенный налог, который выступает в виде фиксированной ставки и зависит от мощности двигателя в лошадиных силах:НДСНалог на добавленную стоимость составляет 20% от общей суммы, которая включает — стоимость автомобиля, таможенную пошлину и акциз. Сложив эти платежи, можно узнать точную величину НДС.Расчет стоимости растаможкиПод расчетом стоимости таможенного оформления автомобиля понимается общая сумма всех платежей. Но чтобы не считать каждый налог отдельно и получить итоговую цифру, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайтах, посвященных теме таможни и брокерских компаний. Для этого нужно внести в форму следующую информацию:Как растаможить автомобильПроцедура таможенного оформления машины — трудоемкий процесс, который требует определенных знаний: куда нужно обратиться, какие документы требуются, сколько времени это займет и какие этапы должны быть пройдены.Куда обращатьсяРешить вопрос можно двумя способами: самостоятельно и через таможенного брокера.Как утверждает эксперт, в случае самостоятельного оформления необходимо обратиться лично в таможенный орган, заранее оплатив пошлины и сборы и подготовив пакет документов.Необходимые документыПо словам Александра Коваленко, для растаможки автомобиля необходимо предоставить ряд документов:СрокиПри наличии всех документов и правильном их заполнении таможенное оформление займет примерно один день, хотя по закону на него отводится 72 часа. Иногда срок может быть продлен до 15 дней в предусмотренных законодательством случаях (например, из-за неуплаты пошлины или сбора).Процедура растаможкиКак утверждает эксперт, процедура растаможки авто для физических лиц выглядит следующим образом:Особенности ввоза из разных странПроцедура растаможки из разных стран отличается прежде всего ценой, а также требованиями к параметрами автомобиля. Кроме этого, необходимо заранее просчитать логистику из той страны, из которой будет доставляться машина, т.к. транспортировка ТС может оказаться крайне дорогой и невыгодной. Например, для жителя Центральной части России подходит авто из Европы, для гражданина из Приморского края — из Японии и т.д.Страны ЕЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия)Евразийский экономический союз — международное объединение, которое не подразумевает растаможку, так как отсутствуют таможенные границы. При ввозе авто необходимо уплатить только утилизационный сбор и предоставить документы о подключении к системе “ГЛОНАСС”.Европейский союз (Германия, Франция, Польша, Литва)При ввозе автомобиля из Европы потребуется заплатить за растаможку по “полной программе”: пошлину, таможенный и утилизационный сбор, а также акциз и НДС. Однако по сравнению с США перегон автомобиля получается быстрее и выгоднее. Популярный вариант — приобретение машины в Литве и доставка “своим ходом”. Кроме этого, большим спросом пользуется транспорт б/у из Европы в возрасте от трех до пяти лет, так как качество дорог и ремонт оригинальными деталями позволяет сохранять авто в хорошем состоянии на протяжении многих лет.Страны Азии (Япония, Китай)Покупка машины в Китае или Японии также пользуется спросом, так как эти страны предлагают наибольший выбор автомобилей. Доставку можно считать выгодной, если регион покупателя находится рядом с ближайшей границей. Во время растаможки машины придется заплатить все необходимые сборы и пошлины, а также акциз и НДС.СШАРастаможка автомобиля из Америки не всегда выгодна в плане логистики (своим ходом добраться будет сложнее, дольше и дороже), однако на аукционах можно приобрести машину за довольно хорошую цену и благодаря этому компенсировать затраты. Процедура оформления авто из США также требует уплаты всех сборов и пошлин с учетом характеристик транспорта.Льготы на растаможкуЛьготные условия на растаможку действуют только для определенных физических лиц. Для юридических программа не предусмотрена законом.Под понятием “льготная растаможка” понимается возможность перемещения автомобиля через границу страны со значительной скидкой на уплату сборов и пошлин или вовсе бесплатно.Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь хотя бы одно веское основание:Льготная система предусмотрена только для автомобилей, выпущенных в России или на постсоветском пространстве (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина, а также Туркмения). Например, если машина когда-то была куплена в России, перевезена в США, а затем ее там же продали и снова хотят отправить в нашу страну — в таком случае льготы будут действовать.Также стоит иметь ввиду, что воспользоваться льготой и ввезти авто в страну беспошлинно можно только один раз в год.Штрафы за нарушенияЧасто люди, старающиеся сэкономить на растаможке, пытаются “обойти” правила процедуры и ездить на нерастаможенном автомобиле, что преследуется по закону. Также нередки случаи, когда автолюбители по незнанию допускают ошибки. Оба варианта требуют уплаты штрафов:Две последние причины могут быть поводом не только для штрафа, но и для изъятия авто на территории страны. Кроме этого, за неуплаченную таможенную пошлинуможет последовать уголовное наказание — нарушителю грозит заключение под стражу до двух лет, если она превышает более 1 млн рублей. При этом, чем выше долг, тем более суров тюремный срок. Штраф в случае таких задолженностей варьируется от 100 до 500 тыс. рублей.

https://ria.ru/20220513/vezd-1788340790.html

https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html

https://ria.ru/20220208/tamozhnya-1771657125.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, россия, евразийский экономический союз, глонасс (система навигации), экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), таможня, таможенные пошлины