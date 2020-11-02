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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/aliev-1582672040.html
Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:41
2020-11-02T15:41
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Карабахе."Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаглы, Гоша Булаг Джабраильского района, села Дере Гилатаг, Беюк Гилатаг Зангиланского района, села Ишыглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!", - написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582656574.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов в Карабахе

15:41 02.11.2020
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 ноя - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль вооруженных сил страны семи сел в Джебраильском, Зангеланском и Губадлинском районах в Карабахе.
"Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаглы, Гоша Булаг Джабраильского района, села Дере Гилатаг, Беюк Гилатаг Зангиланского района, села Ишыглы, Мурадханлы, Миланлы Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах – это Азербайджан!", - написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Дым над Мартакертом - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 14:40Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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