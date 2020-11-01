Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/ukraina-1582467325.html
Украина наращивает свою ядерную мощь
Украина наращивает свою ядерную мощь
В ближайшие недели украинское правительство должно внести в Верховную раду законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
2020-11-01T10:05
ввэр-1000
хмельницкий (город)
энергоатом
чернобыльская аэс
верховная рада украины
сомали
европа
атомстройэкспорт
украина
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_74:84:1051:633_1400x0_80_0_0_cbff46567d7e388564f9d0351dcd6d76.jpg
В ближайшие недели украинское правительство должно внести в Верховную раду законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, а также о совершенствовании механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков. Указ президента Зеленского предусматривает, что эти два законопроекта должны быть зарегистрированы в парламенте не позднее 22 ноября.Пока Украина майданила, денонсировала соглашения в атомной сфере с Россией и запускала на свой рынок американское топливо, а шире — пока бездумно проедала советское атомное наследие, она незаметно приблизилась к окончанию сроков эксплуатации энергоблоков своих АЭС. Что автоматически породило сразу две проблемы: финансирования процедуры выведения их из эксплуатации и постройки замещающих мощностей.Шансов решить эти проблемы в полном объеме у Украины нет. Более того, в условиях продолжающейся экономической деградации туманным видится даже частичное ее решение. И если без новых энергоблоков Украина как-то просуществует (живут же без АЭС Афганистан, Сомали и еще полторы сотни стран), то снимать с эксплуатации отработавшие свое блоки все равно придется.На днях в "Энергоатоме", являющемся оператором украинских АЭС, признали, что первыми придется выводить из эксплуатации блоки № 1 и № 2 Ровенской АЭС, на которых недавно решили поэкспериментировать с американским топливом. Чем подтвердили очевидное: коммерческого смысла для Украины в данных экспериментах нет, ведь эти два блока должны быть выведены из эксплуатации в 2030-2031 годах — после 20-летнего продления срока их работы, реализованного, кстати, с участием российских ОКБ "Гидропресс", "Силовые машины" и других компаний. Нынче на Украине мероприятия по продлению эксплуатации осуществляются своими силами. Что же касается еще одного продления службы 50-летних блоков в 2030-2031 годах, то его вряд ли разрешат провести западные "партнеры".Расходы на выведение энергоблоков из эксплуатации в "Энергоатоме" оценили в скромные 300 миллионов долларов для ВВЭР-440 и 400 миллионов — для ВВЭР-1000. Но следует иметь в виду, что речь идет о методе отложенного демонтажа продолжительностью 52 года с начала процесса. Он подразумевает выдержку энергоблока в состоянии покоя в течение 50 лет после выгрузки из него ядерного топлива. То есть окончательная цена вопроса на самом деле неизвестна, а в качестве базового варианта выведения из эксплуатации выбран принцип "ввязаться в драку".Вскоре после двух ровенских к 50-летнему сроку эксплуатации приблизится большая часть из действующих ныне на Украине энергоблоков.В наследство от СССР Украине досталось пять АЭС с 15 действующими энергоблоками (включая три — на Чернобыльской АЭС) плюс шесть недостроенных блоков средней и высокой степени готовности. К концу 2000 года (не без давления Запада и его обещаний помочь материально со строительством замещающих мощностей) на Чернобыльской АЭС был остановлен последний действующий блок. Потери были компенсированы достройкой энергоблоков на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. Правда, кредиты на это дал не Запад, а Россия.Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется закончить теперь, остановлено в 1990-м на стадиях готовности 75% и 25%. Решение об их достройке было принято украинским правительством еще в июле 2005 года. Во исполнение этого решения в 2006-м обследованы строительные конструкции. Отчет по результатам обследования "не позволил сделать окончательный вывод о долговечности этих конструкций" — в связи с имевшим там место в 1989 году пожаром, а также из-за отсутствия изрядной части документации на них.Во исполнение другой части этого решения в 2008 году были определены критерии выбора проекта энергоблоков и проведен конкурс, победителем которого стал "Атомстройэкспорт" с реактором ВВЭР-1000/В392. Стоимость реализации проекта оценивалась на тот момент в 15 миллиардов гривен (три миллиарда долларов).В 2012 году Верховная рада приняла закон "О размещении, проектировании и строительстве ХАЭС-3, 4" и ратифицировала соответствующее соглашение с Россией. Стоимость достройки оценивалась уже в 37 миллиардов гривен (4,6 миллиарда долларов) и предусматривала частичное финансирование со стороны России.Однако в 2015 году Верховная рада денонсировала межправительственное соглашение и отменила закон о достройке энергоблоков, отменно выстрелив стране в ногу.Далее последовали судорожные попытки найти альтернативное финансирование и технологии. Принималось решение о строительстве энергомоста в ЕС, в обмен на который Украина рассчитывала получить кредит. Европу эта тема не заинтересовала. Потом были попытки получить китайские деньги. Но, во-первых, Китай просто так кредиты не раздает. А во-вторых, в свете происходящего с компанией "Мотор Сич", купленной китайскими инвесторами, но так и не перешедшей под их управление из-за действий украинской власти, это стало совсем нереальным.В итоге успехом не увенчались ни поиски финансирования, ни поиски технологий. Если успехом не считать определение в качестве строителя и поставщика реакторов чешской Skoda JS, принадлежащей российским Объединенным машиностроительным заводам. При этом Skoda JS, конечно же, не имеет собственного проекта реактора, а может поставить только какой-либо из вариантов российского ВВЭР-1000. Стоимость работ в мае 2017 года была оценена в 72 миллиарда гривен (2,7 миллиарда долларов). Сумма явно занижена, потому что Skoda JS имеет слабые компетенции (за всю историю изготовила только три ВВЭР-1000, последний — 20 лет назад), будет перепродавать чужой проект и т. д. Однако и эти деньги пока непонятно, где брать.Но это не мешает ситуации развиваться, несясь вскачь. Буквально на днях и аж через 14 лет после получения неоднозначного результата последнего обследования недостроенных блоков — и без проведения нового — рабочая группа "Энергоатома" признала их пригодными для достройки. Стоит напомнить, что недостроенные конструкции без консервации простаивают уже более 30 лет. Плюс блоки проектировались под "дофукусимские" реакторы ВВЭР-1000/320, а "послефукусимский" ВВЭР-1000/В392 просто конструктивно несколько больше.С учетом всех обстоятельств, связанных с идеей достройки энергоблоков, — отсутствия источника финансирования, выбора строителя и поставщика, признания пригодности к достройке недостроенных блоков без надлежащего обследования — да еще в условиях перманентной убыточности "Энергоатома" (по итогам первого полугодия компания зафиксировала убыток в 2,7 миллиарда гривен) складывается впечатление, что целью является не столько достройка энергоблоков, сколько попытка что-то "распилить" на первом этапе, а там уж куда кривая вывезет.Резюмируя, можно предположить, что мероприятия по выведению старых блоков из эксплуатации внешние кураторы Украины, вероятнее всего, прокредитуют — от греха подальше. Что же касается строительства новых, то, думается, денег на них они не только не дадут, но и могут воспрепятствовать строительству, если таковая перспектива станет реальной. Запад вполне устраивает будущее Украины как "аграрной супердержавы", а в ней аборигены вполне могут обойтись "зеленой энергетикой".
https://ria.ru/20201029/zelenskiy-1582096316.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ukraina-1580183743.html
https://ria.ru/20201024/armageddon-1581342415.html
https://ria.ru/20200722/1574709913.html
хмельницкий (город)
сомали
европа
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Сергей Левченко
https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg
Сергей Левченко
https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582512244_154:73:964:681_1400x0_80_0_0_1b279d12edec1664a4376a908024c842.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ввэр-1000, хмельницкий (город), энергоатом, чернобыльская аэс, верховная рада украины, сомали, европа, атомстройэкспорт, украина, мнение - авторы, в мире

Украина наращивает свою ядерную мощь

08:00 01.11.2020 (обновлено: 10:05 01.11.2020)
 
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / Ровенская АЭС
Ровенская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /
Читать ria.ru в
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
В ближайшие недели украинское правительство должно внести в Верховную раду законопроекты о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, а также о совершенствовании механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков. Указ президента Зеленского предусматривает, что эти два законопроекта должны быть зарегистрированы в парламенте не позднее 22 ноября.
Пока Украина майданила, денонсировала соглашения в атомной сфере с Россией и запускала на свой рынок американское топливо, а шире — пока бездумно проедала советское атомное наследие, она незаметно приблизилась к окончанию сроков эксплуатации энергоблоков своих АЭС. Что автоматически породило сразу две проблемы: финансирования процедуры выведения их из эксплуатации и постройки замещающих мощностей.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 14:46
Зеленский поручил создать на Украине ракетный носитель легкого класса
Шансов решить эти проблемы в полном объеме у Украины нет. Более того, в условиях продолжающейся экономической деградации туманным видится даже частичное ее решение. И если без новых энергоблоков Украина как-то просуществует (живут же без АЭС Афганистан, Сомали и еще полторы сотни стран), то снимать с эксплуатации отработавшие свое блоки все равно придется.
На днях в "Энергоатоме", являющемся оператором украинских АЭС, признали, что первыми придется выводить из эксплуатации блоки № 1 и № 2 Ровенской АЭС, на которых недавно решили поэкспериментировать с американским топливом. Чем подтвердили очевидное: коммерческого смысла для Украины в данных экспериментах нет, ведь эти два блока должны быть выведены из эксплуатации в 2030-2031 годах — после 20-летнего продления срока их работы, реализованного, кстати, с участием российских ОКБ "Гидропресс", "Силовые машины" и других компаний. Нынче на Украине мероприятия по продлению эксплуатации осуществляются своими силами. Что же касается еще одного продления службы 50-летних блоков в 2030-2031 годах, то его вряд ли разрешат провести западные "партнеры".
Расходы на выведение энергоблоков из эксплуатации в "Энергоатоме" оценили в скромные 300 миллионов долларов для ВВЭР-440 и 400 миллионов — для ВВЭР-1000. Но следует иметь в виду, что речь идет о методе отложенного демонтажа продолжительностью 52 года с начала процесса. Он подразумевает выдержку энергоблока в состоянии покоя в течение 50 лет после выгрузки из него ядерного топлива. То есть окончательная цена вопроса на самом деле неизвестна, а в качестве базового варианта выведения из эксплуатации выбран принцип "ввязаться в драку".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 08:00
Украина продемонстрировала невероятный уровень незалежности
Вскоре после двух ровенских к 50-летнему сроку эксплуатации приблизится большая часть из действующих ныне на Украине энергоблоков.
В наследство от СССР Украине досталось пять АЭС с 15 действующими энергоблоками (включая три — на Чернобыльской АЭС) плюс шесть недостроенных блоков средней и высокой степени готовности. К концу 2000 года (не без давления Запада и его обещаний помочь материально со строительством замещающих мощностей) на Чернобыльской АЭС был остановлен последний действующий блок. Потери были компенсированы достройкой энергоблоков на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. Правда, кредиты на это дал не Запад, а Россия.
Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется закончить теперь, остановлено в 1990-м на стадиях готовности 75% и 25%. Решение об их достройке было принято украинским правительством еще в июле 2005 года. Во исполнение этого решения в 2006-м обследованы строительные конструкции. Отчет по результатам обследования "не позволил сделать окончательный вывод о долговечности этих конструкций" — в связи с имевшим там место в 1989 году пожаром, а также из-за отсутствия изрядной части документации на них.
Во исполнение другой части этого решения в 2008 году были определены критерии выбора проекта энергоблоков и проведен конкурс, победителем которого стал "Атомстройэкспорт" с реактором ВВЭР-1000/В392. Стоимость реализации проекта оценивалась на тот момент в 15 миллиардов гривен (три миллиарда долларов).
Енакиевский металлургический завод - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 18:25Сказано в эфире
Политолог: Украина может похвастаться лишь одной статьей экспорта в ЕСПотери Украины от разрыва связей с Россией составляют $30 миллиардов в год, заявил экс-министр экономики страны. В эфире радио Sputnik своим мнением по этому вопросу поделился вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
В 2012 году Верховная рада приняла закон "О размещении, проектировании и строительстве ХАЭС-3, 4" и ратифицировала соответствующее соглашение с Россией. Стоимость достройки оценивалась уже в 37 миллиардов гривен (4,6 миллиарда долларов) и предусматривала частичное финансирование со стороны России.
Однако в 2015 году Верховная рада денонсировала межправительственное соглашение и отменила закон о достройке энергоблоков, отменно выстрелив стране в ногу.
Далее последовали судорожные попытки найти альтернативное финансирование и технологии. Принималось решение о строительстве энергомоста в ЕС, в обмен на который Украина рассчитывала получить кредит. Европу эта тема не заинтересовала. Потом были попытки получить китайские деньги. Но, во-первых, Китай просто так кредиты не раздает. А во-вторых, в свете происходящего с компанией "Мотор Сич", купленной китайскими инвесторами, но так и не перешедшей под их управление из-за действий украинской власти, это стало совсем нереальным.
В итоге успехом не увенчались ни поиски финансирования, ни поиски технологий. Если успехом не считать определение в качестве строителя и поставщика реакторов чешской Skoda JS, принадлежащей российским Объединенным машиностроительным заводам. При этом Skoda JS, конечно же, не имеет собственного проекта реактора, а может поставить только какой-либо из вариантов российского ВВЭР-1000. Стоимость работ в мае 2017 года была оценена в 72 миллиарда гривен (2,7 миллиарда долларов). Сумма явно занижена, потому что Skoda JS имеет слабые компетенции (за всю историю изготовила только три ВВЭР-1000, последний — 20 лет назад), будет перепродавать чужой проект и т. д. Однако и эти деньги пока непонятно, где брать.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 15:44
Украине предрекли экономический армагеддон
Но это не мешает ситуации развиваться, несясь вскачь. Буквально на днях и аж через 14 лет после получения неоднозначного результата последнего обследования недостроенных блоков — и без проведения нового — рабочая группа "Энергоатома" признала их пригодными для достройки. Стоит напомнить, что недостроенные конструкции без консервации простаивают уже более 30 лет. Плюс блоки проектировались под "дофукусимские" реакторы ВВЭР-1000/320, а "послефукусимский" ВВЭР-1000/В392 просто конструктивно несколько больше.
С учетом всех обстоятельств, связанных с идеей достройки энергоблоков, — отсутствия источника финансирования, выбора строителя и поставщика, признания пригодности к достройке недостроенных блоков без надлежащего обследования — да еще в условиях перманентной убыточности "Энергоатома" (по итогам первого полугодия компания зафиксировала убыток в 2,7 миллиарда гривен) складывается впечатление, что целью является не столько достройка энергоблоков, сколько попытка что-то "распилить" на первом этапе, а там уж куда кривая вывезет.
Резюмируя, можно предположить, что мероприятия по выведению старых блоков из эксплуатации внешние кураторы Украины, вероятнее всего, прокредитуют — от греха подальше. Что же касается строительства новых, то, думается, денег на них они не только не дадут, но и могут воспрепятствовать строительству, если таковая перспектива станет реальной. Запад вполне устраивает будущее Украины как "аграрной супердержавы", а в ней аборигены вполне могут обойтись "зеленой энергетикой".
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 12:49
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
 
ВВЭР-1000Хмельницкий (город)ЭнергоатомЧернобыльская АЭСВерховная Рада УкраиныСомалиЕвропаАтомстройэкспортУкраинаМнение - АвторыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Ученые оценили опасность новой смертельной болезни
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
Лента новостейМолния