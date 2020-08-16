США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай

В начале недели, впервые с момента старта "мыльной оперы" о продаже контрольного пакета акций украинского ПАО "Мотор Сич" частным китайским инвесторам, высказался представитель последних, председатель совета директоров компании Skyrizon Ван Цзин. В его комментарии , помимо обещаний развивать запорожскую компанию и напоминаний о том, что "Мотор Сич" продолжает существовать только благодаря уже внесенным китайским инвестициям, содержится и неприкрытое раздражение действиями украинской стороны. В частности, арестом акций украинской прокуратурой, а в общем — блокированием украинскими властями полноценного перехода предприятия в собственность и под управление китайцев.

Совершенно очевидно, что недружественные действия Киев предпринимает по указанию Вашингтона , который рассчитывает на то, что "Мотор Сич" в конечном счете китайцам не достанется. И в этой связи даже выдумывает для украинской стороны каких-то мифических американских инвесторов, которые больше напоминают испанского лыжного инструктора , ставшего именем нарицательным для описания "успешных" экономических проектов Украины с Западом.

Но, по всей видимости, "мыльная опера" подходит к концу и китайцы намерены заставить украинскую сторону определиться: следовать указаниям из Вашингтона даже вопреки букве собственного закона и собственным же интересам или ослушаться и заключить сделку со своим крупнейшим торговым партнером.

Пока больше шансов на то, что несамостоятельная украинская власть выстрелит себе в ногу, но китайцы умеют быть настойчивыми.

"Мотор Сич" — предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных двигателей для самолетов (в частности, различных модификаций "Ан", "Як" и "Бе"), вертолетов (модификаций "Ми" и "Ка") и крылатых ракет, а также промышленных газотурбинных установок.

Во время приватизации в 1990-х предприятие оказалось под контролем генерального директора Александра Богуслаева, который его сумел сохранить, ориентировав преимущественно на поставки в Россию и частично в Азию (КНР, Индия ).

В 2000-х (прежде всего на фоне роста производства авиационной техники в России; в меньшей степени — в связи с подписанием новых контрактов с Китаем и Индией) предприятие достаточно динамично развивалось. Но после переворота в 2014 году украинские власти запретили военно-техническое сотрудничество с Россией, что резко подкосило показатели компании. Правда, реально поставки в Россию прекратились лишь в 2018-м, но сокращаться начали с 2014-го. Возможно, украинские власти в 2014-2017 годах закрывали глаза на поставки, потому что завод по производству лопаток для запорожских двигателей в Снежном оказался на территории ДНР . Но эти лопатки продолжали исправно поступать в Запорожье — даже после введения экономической блокады ЛДНР со стороны Украины в 2017 году.

Так или иначе, но объем экспортной выручки компании с 2013-го по 2019 год сократился более чем втрое — с миллиарда долларов до 300 миллионов.

Видимо, понимая отсутствие перспектив в сложившихся условиях, Александр Богуслаев в 2017 году договорился о продаже контрольного пакета акций компании китайским инвесторам. Одновременно в Китае началось строительство нового завода в Чунцине, на котором предполагалось использовать технологии "Мотор Сич".

Однако Служба безопасности Украины сразу же попыталась заблокировать сделку, возбудив дела по статьям "Диверсия" и "Подготовка к преступлению". В сентябре 2017 года через суд арестовала 41% акций "Мотор Сич". В апреле 2018-го суд по требованию СБУ наложил арест еще и на акции иностранных владельцев компании. Аресту предшествовали обыски на предприятии.

Можно было бы предположить, что СБУ действует в интересах государства Украина, если бы вопрос запрета на продажу компании не озвучивался американскими официальными лицами — в частности Джоном Болтоном , бывшим тогда помощником президента Трампа по национальной безопасности. Болтон прямо говорил о том, что главной целью его приезда в Киев летом 2018-го являлось блокирование этой сделки . А после этого визита количество возбужденных уголовных дел, связанных с деятельностью компании и попыткой ее продажи, только выросло.

Чуть позже возникла анекдотичная идея с покупкой "Мотор Сич" американцами: предприятие в рамках возможной реализации этой сделки в 2019 году посетил частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс — бывший морской котик и основатель оборонного подрядчика, ранее известного как Blackwater . На момент визита в Запорожье Эрик Принс был исполнительным директором и заместителем председателя Frontier Services Group — частной охранной фирмы в Гонконге Пекине , которая оказывает материально-техническую поддержку по безопасности китайским предприятиям в Африке

Ожидаемо этот анекдот никакого развития не получил.

Однако китайцы, взявшие на себя обязательство вложить в "Мотор Сич" 250 миллионов долларов и фактически инвестировавшие сто миллионов (это кроме оплаты стоимости акций Богуслаеву), закрыть сделку так и не смогли.

В результате в этом году они решили заручиться поддержкой одного из украинских олигархов — Александра Ярославского. В пользу его DCH Group китайцы согласились уступить 25% плюс одну акцию компании. Четвертого августа "дочка" китайской Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций " Мотор Сич ".

Однако уже 6 августа украинская прокуратура дополнительно наложила арест на акции и доквалифицировала формулировку обвинения до "государственной измены".

До этих пор китайская сторона никак не проявляла себя в инфополе, видимо, надеясь решить вопрос по-тихому. Объединившись же с Александром Ярославским, они перешли к первому медийному контрнаступлению, обнародовав свои открытые обращения по факту блокирования сделки. Г-н Ярославский к тому же попросил вмешаться в ситуацию, складывающуюся вокруг продажи акций "Мотор Сич", лично президента Владимира Зеленского . А заодно пригрозил международными судебными разбирательствами, многомиллионной ответственностью и охлаждением отношений с Китаем.

Антимонопольный комитет имеет от 45 до 135 календарных дней на рассмотрение заявки. Сделка явно не приведет к большей монополизации, поскольку покупатели не ведут деятельность на рынках, где представлена "Мотор Сич". Покупатели не находятся под санкциями и являются частными компаниями, а "Мотор Сич" отсутствует в перечне стратегических объектов госсобственности — да и вообще не принадлежит государству.

Юридических оснований у комитета отклонить заявку явно не наблюдается.

Но и поверить в то, что Украина ослушается старших товарищей из Вашингтона, тоже сложно.

Скорее всего, будет выбран путь раскручивания уголовных дел СБУ и блокирования акций "Мотор Сич" на их основе. Однако такой путь беспроигрышен, пока разбирательства ведутся внутри Украины. При выходе на международный уровень эти дела вполне могут быть признаны несостоятельными.