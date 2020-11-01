Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"
© AP Photo / Shakh AivazovПредвыборный плакат партии "Грузинская мечта" в Тбилиси
© AP Photo / Shakh Aivazov
"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" – левоцентристская партия Грузии.
Была основана в 2011 году грузинскими бизнесменом Бидзиной Иванишвили как общественное движение "Грузинская мечта", с 2012 года – политическая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
В октябре 2012 года "Грузинская мечта" в составе одноименной коалиции выиграла выборы в парламент, набрав 54,97% голосов. Партия получила в парламенте 85 из 150 депутатских мандатов.
Партия сформировала правящую коалицию, в которую помимо нее вошли Республиканская партия (лидер Давид Усупашвили), Консервативная партия (Звиад Дзидзигури), "Наша Грузия – свободные демократы" (Ираклий Аласания), партия "Промышленность спасет Грузию" (Гоги Топадзе), "Национальный форум" (Каха Шартава).
С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии.
В ноябре 2013 года новым председателем партии "Грузинская мечта" стал Ираклий Гарибашвили, который сменил Иванишвили на посту премьер-министра, занимал этот пост до декабря 2015 года.
В декабре 2015 года "Грузинская мечта" выдвинула на пост премьера Георгия Квирикашвили, который был утвержден в должности 30 декабря.
В мае 2016 года Георгий Квирикашвили стал председателем партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
В октябре 2016 года "Грузинская мечта" по итогам двух туров выборов получила конституционное большинство в парламенте. В 150-местном законодательном органе она получила 115 депутатских мандатов (при необходимых 113).
Георгий Квирикашвили вновь возглавил правительство Грузии. Председателем парламента стал Ираклий Кобахидзе – исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта".
В мае 2018 года председателем партии "Грузинская мечта" стал ее основатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили.
Дважды кандидаты, поддерживаемые "Грузинской мечтой", выигрывали президентские выборы: в 2013 году – Георгий Маргвелашвили, в 2018 году – Саломе Зурабишвили.
Во время пребывания партии "Грузинская мечта" во власти была принята новая Конституция, проведены реформы здравоохранения и образования, завершился переход страны на парламентскую систему правления.
С именем партии связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.
На выборы 2020 года партия пошла под лозунгом "Вместе для успеха Грузии". Обещает продолжить диалог с Россией, держать курс на интеграцию в НАТО, а также подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников