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Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"

Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"

"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" – левоцентристская партия Грузии. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T21:59

2020-11-01T21:59

2020-11-01T21:59

справки

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"Грузинская мечта – Демократическая Грузия" – левоцентристская партия Грузии.Была основана в 2011 году грузинскими бизнесменом Бидзиной Иванишвили как общественное движение "Грузинская мечта", с 2012 года – политическая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".В октябре 2012 года "Грузинская мечта" в составе одноименной коалиции выиграла выборы в парламент, набрав 54,97% голосов. Партия получила в парламенте 85 из 150 депутатских мандатов.Партия сформировала правящую коалицию, в которую помимо нее вошли Республиканская партия (лидер Давид Усупашвили), Консервативная партия (Звиад Дзидзигури), "Наша Грузия – свободные демократы" (Ираклий Аласания), партия "Промышленность спасет Грузию" (Гоги Топадзе), "Национальный форум" (Каха Шартава).С 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии. В ноябре 2013 года новым председателем партии "Грузинская мечта" стал Ираклий Гарибашвили, который сменил Иванишвили на посту премьер-министра, занимал этот пост до декабря 2015 года.В декабре 2015 года "Грузинская мечта" выдвинула на пост премьера Георгия Квирикашвили, который был утвержден в должности 30 декабря.В мае 2016 года Георгий Квирикашвили стал председателем партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".В октябре 2016 года "Грузинская мечта" по итогам двух туров выборов получила конституционное большинство в парламенте. В 150-местном законодательном органе она получила 115 депутатских мандатов (при необходимых 113).Георгий Квирикашвили вновь возглавил правительство Грузии. Председателем парламента стал Ираклий Кобахидзе – исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта".В мае 2018 года председателем партии "Грузинская мечта" стал ее основатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили. Дважды кандидаты, поддерживаемые "Грузинской мечтой", выигрывали президентские выборы: в 2013 году – Георгий Маргвелашвили, в 2018 году – Саломе Зурабишвили. Во время пребывания партии "Грузинская мечта" во власти была принята новая Конституция, проведены реформы здравоохранения и образования, завершился переход страны на парламентскую систему правления.С именем партии связано несколько скандалов: провал в расследовании ряда громких дел; скандал с приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, что привело к антироссийским протестам и прекращению авиасообщения с Россией; провал поправок в Конституцию Грузии о смене избирательной системы, завершившийся политическим кризисом.На выборы 2020 года партия пошла под лозунгом "Вместе для успеха Грузии". Обещает продолжить диалог с Россией, держать курс на интеграцию в НАТО, а также подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки