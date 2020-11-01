Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582575629.html
В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в воскресенье о новом авиаударе азербайджанских ВС по городу Мартуни. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T22:37
2020-11-01T23:03
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581613621_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_87652f2cba07c04ad9c309280111063a.jpg
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в воскресенье о новом авиаударе азербайджанских ВС по городу Мартуни."Только что Мартуни подвергся очередной бомбардировке. Здесь в очередной раз была применена военная авиация. В городе есть разрушения, гражданскому населению нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.Как отметили в Госслужбе по ЧС, в столице Карабаха Степанакерте в связи с тем, что в небе появляется авиация противника, периодически включается сирена воздушной тревоги. "В остальных населенных пунктах ситуация относительно спокойная", – добавили в ведомстве.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201101/shushi-1582478900.html
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-11-01T22:37
true
PT4M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581613621_281:0:3012:2048_1400x0_80_0_0_8d374d4a0803deb8f7ac3051ad587df7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни

22:37 01.11.2020 (обновлено: 23:03 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
Последствия обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в воскресенье о новом авиаударе азербайджанских ВС по городу Мартуни.
"Только что Мартуни подвергся очередной бомбардировке. Здесь в очередной раз была применена военная авиация. В городе есть разрушения, гражданскому населению нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.
Как отметили в Госслужбе по ЧС, в столице Карабаха Степанакерте в связи с тем, что в небе появляется авиация противника, периодически включается сирена воздушной тревоги. "В остальных населенных пунктах ситуация относительно спокойная", – добавили в ведомстве.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация в городе Шуша непризнанной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Ключ от Карабаха. Что на самом деле происходит в Шуше и Степанакерте
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния