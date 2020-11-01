В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
22:37 01.11.2020 (обновлено: 23:03 01.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила в воскресенье о новом авиаударе азербайджанских ВС по городу Мартуни.
"Только что Мартуни подвергся очередной бомбардировке. Здесь в очередной раз была применена военная авиация. В городе есть разрушения, гражданскому населению нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.
Как отметили в Госслужбе по ЧС, в столице Карабаха Степанакерте в связи с тем, что в небе появляется авиация противника, периодически включается сирена воздушной тревоги. "В остальных населенных пунктах ситуация относительно спокойная", – добавили в ведомстве.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе