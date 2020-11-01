https://ria.ru/20201101/karabakh-1582542190.html

В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе

В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил РИА Новости о гуманитарном кризисе из-за обстрелов объектов гражданской... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:40

2020-11-01T15:40

2020-11-01T15:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сша

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя - РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил РИА Новости о гуманитарном кризисе из-за обстрелов объектов гражданской инфраструктуры."Намеренные удары по системам жизнеобеспечения, удары по объектам электроснабжения, газопровода, дороги, включая мосты... из-за этого мы имеем сейчас глубокий гуманитарный кризис среди населения", - сказал Бегларян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582540433.html

нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сша, в мире