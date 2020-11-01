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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582540079.html
Карабах заявил об ударах по городам республики со стороны Азербайджана
Карабах заявил об ударах по городам республики со стороны Азербайджана
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о нанесенных в воскресенье ВС Азербайджана ракетных и... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:19
2020-11-01T15:19
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о нанесенных в воскресенье ВС Азербайджана ракетных и авиаударах по городам Мартуни, Шуши и Мартакерт."Сегодня Азербайджан продолжал обстреливать населенные пункты Арцаха (самоназвание Карабаха - ред). Город Мартуни и прилегающие к нему села подверглись воздушной бомбардировке. Пострадавших нет, а размер материального ущерба в результате разрушений уточняется", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.Отмечается, что в полдень город Шуши подвергся ракетному обстрелу из "Град" и "Смерч". Там, по данным властей, наряду с множеством разрушений, была повреждена также персидская мечеть "Гоар Ага"."Военная авиация была применена также в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке. Здесь также нет пострадавших среди гражданского населения", - отметили в госслужбе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582539216.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Карабах заявил об ударах по городам республики со стороны Азербайджана

15:19 01.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта
Дым от попадания снаряда в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о нанесенных в воскресенье ВС Азербайджана ракетных и авиаударах по городам Мартуни, Шуши и Мартакерт.
"Сегодня Азербайджан продолжал обстреливать населенные пункты Арцаха (самоназвание Карабаха - ред). Город Мартуни и прилегающие к нему села подверглись воздушной бомбардировке. Пострадавших нет, а размер материального ущерба в результате разрушений уточняется", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

📌Այսօր օրվա ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել է կրակի տակ պահել Արցախի խաղաղ բնակավայրերը։ Մարտունի քաղաքը և շրջանի...

Опубликовано ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
Отмечается, что в полдень город Шуши подвергся ракетному обстрелу из "Град" и "Смерч". Там, по данным властей, наряду с множеством разрушений, была повреждена также персидская мечеть "Гоар Ага".
"Военная авиация была применена также в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке. Здесь также нет пострадавших среди гражданского населения", - отметили в госслужбе.
Мужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 15:11Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе сообщили о сбитом азербайджанском беспилотнике
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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