Карабах заявил об ударах по городам республики со стороны Азербайджана
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о нанесенных в воскресенье ВС Азербайджана ракетных и авиаударах по городам Мартуни, Шуши и Мартакерт.
"Сегодня Азербайджан продолжал обстреливать населенные пункты Арцаха (самоназвание Карабаха - ред). Город Мартуни и прилегающие к нему села подверглись воздушной бомбардировке. Пострадавших нет, а размер материального ущерба в результате разрушений уточняется", - говорится в сообщении на странице службы в Facebook.
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Отмечается, что в полдень город Шуши подвергся ракетному обстрелу из "Град" и "Смерч". Там, по данным властей, наряду с множеством разрушений, была повреждена также персидская мечеть "Гоар Ага".
"Военная авиация была применена также в Мартакерте. Город в очередной раз подвергся бомбардировке. Здесь также нет пострадавших среди гражданского населения", - отметили в госслужбе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.