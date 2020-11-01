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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531883.html
В Армении рассказали подробности о захваченном в плен боевике
В Армении рассказали подробности о захваченном в плен боевике
Захваченный карабахскими силами в плен иностранный боевик родом из сирийского Идлиба, уточнила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:42
2020-11-01T13:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Захваченный карабахскими силами в плен иностранный боевик родом из сирийского Идлиба, уточнила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.Ранее она заявила о пленении в Карабахе очередного боевика. Позднее пресс-секретарь выложила в соцсетях видео допроса пленного."Подразделения Армии обороны Карабаха в ходе боевых действий пленили очередного сирийского наемника. В ходе предварительного допроса выяснилось, что это житель села Зиядия округа Джесрал Шуур провинции Идлиб Юсуф Алаабет аль Хаджи. Женат, отец пятерых детей", - написала Степанян в Facebook.Во время допроса пленный утверждает, что за участие в боевых действиях ему пообещали 2 тысячи долларов в месяц и еще 100 долларов за каждого убитого противника.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582523574.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В Армении рассказали подробности о захваченном в плен боевике

13:42 01.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Захваченный карабахскими силами в плен иностранный боевик родом из сирийского Идлиба, уточнила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Ранее она заявила о пленении в Карабахе очередного боевика. Позднее пресс-секретарь выложила в соцсетях видео допроса пленного.
"Подразделения Армии обороны Карабаха в ходе боевых действий пленили очередного сирийского наемника. В ходе предварительного допроса выяснилось, что это житель села Зиядия округа Джесрал Шуур провинции Идлиб Юсуф Алаабет аль Хаджи. Женат, отец пятерых детей", - написала Степанян в Facebook.
Во время допроса пленный утверждает, что за участие в боевых действиях ему пообещали 2 тысячи долларов в месяц и еще 100 долларов за каждого убитого противника.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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