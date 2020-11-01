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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582531747.html
Алиев пригрозил Еревану "пойти до конца" в Карабахе
Алиев пригрозил Еревану "пойти до конца" в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки, иначе Баку РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:40
2020-11-01T13:40
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки, иначе Баку "пойдет до конца"."Однако надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае, мы любыми путями продолжим восстановление своей территориальной целостности и, как я уже говорил, пойдем до конца", - сказал Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев пригрозил Еревану "пойти до конца" в Карабахе

13:40 01.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанский пограничник
Азербайджанский пограничник - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки, иначе Баку "пойдет до конца".
"Однако надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки. В противном случае, мы любыми путями продолжим восстановление своей территориальной целостности и, как я уже говорил, пойдем до конца", - сказал Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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