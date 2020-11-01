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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582523574.html
Пашинян заявил о доказательствах вербовки Турцией сирийских наемников
Пашинян заявил о доказательствах вербовки Турцией сирийских наемников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией сирийских наемников в Азербайджан. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T12:07
2020-11-01T13:01
никол пашинян
мид азербайджана
сирия
реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией сирийских наемников в Азербайджан.Глава правительства выложил на своей странице видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира, которого, по данным правоохранительных органов Армении, взяли в плен подразделения Армии обороны Карабаха.По его словам, материалы указывают на наличие "международной преступной сети, раскрытие которой не может остаться без последствий". Пашинян анонсировал публикацию новых свидетельств.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее опровергал информацию об отправке Анкарой сирийских боевиков для участия в боях в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут. МИД Азербайджана также называл эти данные дезинформацией.Обострение ситуации в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Ереван также попросил у России "консультаций по безопасности" не по линии ОДКБ. По словам Пашиняна, речь идет о "роде и размере помощи", которую Москва могла бы оказать на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В МИД России в ответ заявили, что такая помощь возможно, если бои перенесутся на территорию Армении.Переговорный процессДевятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
сирия
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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никол пашинян, мид азербайджана, сирия, реджеп тайип эрдоган, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о доказательствах вербовки Турцией сирийских наемников

12:07 01.11.2020 (обновлено: 13:01 01.11.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией сирийских наемников в Азербайджан.
Глава правительства выложил на своей странице видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира, которого, по данным правоохранительных органов Армении, взяли в плен подразделения Армии обороны Карабаха.

"Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.)", — написал Пашинян в Facebook.

По его словам, материалы указывают на наличие "международной преступной сети, раскрытие которой не может остаться без последствий". Пашинян анонсировал публикацию новых свидетельств.

Հիմա արդեն առկա են ամբողջական եւ համապարփակ ապացույցներ, որ հազարավոր վարձկաններ Սիրիայում հավաքագրվել են, Թուրքիայի...

Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее опровергал информацию об отправке Анкарой сирийских боевиков для участия в боях в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут. МИД Азербайджана также называл эти данные дезинформацией.

Обострение ситуации в Карабахе

Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Ереван также попросил у России "консультаций по безопасности" не по линии ОДКБ. По словам Пашиняна, речь идет о "роде и размере помощи", которую Москва могла бы оказать на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В МИД России в ответ заявили, что такая помощь возможно, если бои перенесутся на территорию Армении.

Переговорный процесс

Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМИД АзербайджанаСирияРеджеп Тайип ЭрдоганНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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