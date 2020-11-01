https://ria.ru/20201101/karabakh-1582523574.html

Пашинян заявил о доказательствах вербовки Турцией сирийских наемников

Пашинян заявил о доказательствах вербовки Турцией сирийских наемников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией сирийских наемников в Азербайджан. РИА Новости, 01.11.2020

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2020-11-01T12:07

2020-11-01T13:01

никол пашинян

мид азербайджана

сирия

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии "полноценных доказательств" вербовки и доставки Турцией сирийских наемников в Азербайджан.Глава правительства выложил на своей странице видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира, которого, по данным правоохранительных органов Армении, взяли в плен подразделения Армии обороны Карабаха.По его словам, материалы указывают на наличие "международной преступной сети, раскрытие которой не может остаться без последствий". Пашинян анонсировал публикацию новых свидетельств.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее опровергал информацию об отправке Анкарой сирийских боевиков для участия в боях в Нагорном Карабахе. По его словам, у сирийцев "есть дела на собственных территориях" и они в Карабах не поедут. МИД Азербайджана также называл эти данные дезинформацией.Обострение ситуации в КарабахеУтром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется активной поддержкой Азербайджана со стороны Турции (члена НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Ереван также попросил у России "консультаций по безопасности" не по линии ОДКБ. По словам Пашиняна, речь идет о "роде и размере помощи", которую Москва могла бы оказать на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В МИД России в ответ заявили, что такая помощь возможно, если бои перенесутся на территорию Армении.Переговорный процессДевятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

сирия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-01T12:07 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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