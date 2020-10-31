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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/zhiteli-1582396596.html
В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве заявил, что... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:54
2020-10-31T00:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
зограб мнацаканян
обсе
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
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БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве заявил, что обстрелы мирных жителей неприемлемы, сообщает азербайджанское министерство.Ведомство отмечает, что "Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую армянскую женщину"."Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул, что неприемлем преднамеренный обстрел Армении по мирным жителям и поселениям, что является грубым нарушением международного гуманитарного права',- добавляет МИД.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
https://ria.ru/20201030/fosfor-1582391621.html
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
армения
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зограб мнацаканян, обсе, нагорный карабах, москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей

00:54 31.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрелов Степанакерта
Мужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрелов Степанакерта - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве заявил, что обстрелы мирных жителей неприемлемы, сообщает азербайджанское министерство.
"В ходе встречи министр Джейхун Байрамов представил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН, решений и документов международных организаций", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что "Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую армянскую женщину".
"Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул, что неприемлем преднамеренный обстрел Армении по мирным жителям и поселениям, что является грубым нарушением международного гуманитарного права',- добавляет МИД.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
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Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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