В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрелов Степанакерта
БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве заявил, что обстрелы мирных жителей неприемлемы, сообщает азербайджанское министерство.
"В ходе встречи министр Джейхун Байрамов представил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН, решений и документов международных организаций", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что "Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую армянскую женщину".
"Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул, что неприемлем преднамеренный обстрел Армении по мирным жителям и поселениям, что является грубым нарушением международного гуманитарного права',- добавляет МИД.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.