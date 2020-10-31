https://ria.ru/20201031/zhiteli-1582396596.html

В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей

В Баку назвали неприемлемыми обстрелы мирных жителей

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве заявил, что... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:54

2020-10-31T00:54

2020-10-31T00:54

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

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БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве заявил, что обстрелы мирных жителей неприемлемы, сообщает азербайджанское министерство.Ведомство отмечает, что "Азербайджан в одностороннем порядке передал армянской стороне тела, а также пожилую армянскую женщину"."Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул, что неприемлем преднамеренный обстрел Армении по мирным жителям и поселениям, что является грубым нарушением международного гуманитарного права',- добавляет МИД.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201030/fosfor-1582391621.html

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москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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