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В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске
В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске
Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:30
2020-10-31T18:27
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого человека из-за того, что у него была собака в переноске, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, в полицию обратился студент одного из городских вузов, который является гражданином одной из стран Восточной Азии. В заявлении он просит привлечь к ответственности неизвестного таксиста, который в пятницу вечером в районе дома № 44 на Большом проспекте Петроградской стороны не только отказался везти заявителя, но и ударил его. Причиной конфликта стала собака, которая находилась в переноске у молодого человека."Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя", — говорится в сообщении.Полиция уточняет, что позднее правоохранителям поступило сообщение медучреждения о госпитализации студента с телесными повреждениями в удовлетворительном состоянии.Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует ГУ МВД.
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ленинградская область
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске

16:30 31.10.2020 (обновлено: 18:27 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого человека из-за того, что у него была собака в переноске, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, в полицию обратился студент одного из городских вузов, который является гражданином одной из стран Восточной Азии. В заявлении он просит привлечь к ответственности неизвестного таксиста, который в пятницу вечером в районе дома № 44 на Большом проспекте Петроградской стороны не только отказался везти заявителя, но и ударил его. Причиной конфликта стала собака, которая находилась в переноске у молодого человека.
"Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя", — говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что позднее правоохранителям поступило сообщение медучреждения о госпитализации студента с телесными повреждениями в удовлетворительном состоянии.
Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует ГУ МВД.
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