https://ria.ru/20201031/taksist-1582459272.html
В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске
В Петербурге таксист ударил пассажира из-за собаки в переноске
Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:30
2020-10-31T16:30
2020-10-31T18:27
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого человека из-за того, что у него была собака в переноске, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, в полицию обратился студент одного из городских вузов, который является гражданином одной из стран Восточной Азии. В заявлении он просит привлечь к ответственности неизвестного таксиста, который в пятницу вечером в районе дома № 44 на Большом проспекте Петроградской стороны не только отказался везти заявителя, но и ударил его. Причиной конфликта стала собака, которая находилась в переноске у молодого человека."Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя", — говорится в сообщении.Полиция уточняет, что позднее правоохранителям поступило сообщение медучреждения о госпитализации студента с телесными повреждениями в удовлетворительном состоянии.Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует ГУ МВД.
https://ria.ru/20201022/taksi-1580956343.html
ленинградская область
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости.
Полиция Петроградского района Петербурга
проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого человека из-за того, что у него была собака в переноске, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
.
Как отмечает ведомство, в полицию обратился студент одного из городских вузов, который является гражданином одной из стран Восточной Азии. В заявлении он просит привлечь к ответственности неизвестного таксиста, который в пятницу вечером в районе дома № 44 на Большом проспекте Петроградской стороны не только отказался везти заявителя, но и ударил его. Причиной конфликта стала собака, которая находилась в переноске у молодого человека.
"Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя", — говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что позднее правоохранителям поступило сообщение медучреждения о госпитализации студента с телесными повреждениями в удовлетворительном состоянии.
Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует ГУ МВД.