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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/stepanakert-1582490352.html
На окраинах Степанакерта прогремели взрывы
На окраинах Степанакерта прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в окрестностях карабахского Степанакерта, в городе включилась воздушная тревога, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T22:31
2020-10-31T23:18
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в окрестностях карабахского Степанакерта, в городе включилась воздушная тревога, передает корреспондент РИА Новости.Город обесточен. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — член ОДКБ.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
степанакерт
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, степанакерт, в мире

На окраинах Степанакерта прогремели взрывы

22:31 31.10.2020 (обновлено: 23:18 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Информационный центр "Арцах" / Перейти в фотобанкОбстрел Степанакерта. Стоп-кадр видео
Обстрел Степанакерта. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Информационный центр "Арцах"
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СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в окрестностях карабахского Степанакерта, в городе включилась воздушная тревога, передает корреспондент РИА Новости.
Город обесточен. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — член ОДКБ.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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