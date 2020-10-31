https://ria.ru/20201031/stepanakert-1582490352.html

На окраинах Степанакерта прогремели взрывы

На окраинах Степанакерта прогремели взрывы

Серия взрывов прозвучала в окрестностях карабахского Степанакерта, в городе включилась воздушная тревога, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T22:31

2020-10-31T22:31

2020-10-31T23:18

нагорно-карабахская республика

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в окрестностях карабахского Степанакерта, в городе включилась воздушная тревога, передает корреспондент РИА Новости.Город обесточен. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — член ОДКБ.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

степанакерт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T22:31 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, степанакерт, в мире