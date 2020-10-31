https://ria.ru/20201031/stepanakert-1582410655.html

В Карабахе заявили об обстреле центрального рынка в Степанакерте

В Карабахе заявили об обстреле центрального рынка в Степанакерте

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила об обстреле в субботу утром азербайджанскими вооруженными... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:29

2020-10-31T09:29

2020-10-31T09:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила об обстреле в субботу утром азербайджанскими вооруженными силами центрального рынка Степанакерта.Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорнокарабахского конфликта."Утром Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, мишенью вновь стали гражданские инфраструктуры. В 7.08 (6.08 мск) в городе были слышны звуки взрывов. В ту же секунду включились сирены воздушной тревоги. На этот раз целью азербайджанских сил стал центральный рынок Степанакерта. Разрушена часть инфраструктуры гражданского назначения, мирному населению причинен большой материальный ущерб", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.Отмечается, что еще одним взрывом уничтожено жилое здание со всем имуществом, повреждены строения по соседству. "По предварительным данным, пострадавших нет", - заявили в госслужбе по ЧС.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582409404.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T09:29 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире