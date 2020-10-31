В Карабахе заявили об обстреле центрального рынка в Степанакерте
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила об обстреле в субботу утром азербайджанскими вооруженными силами центрального рынка Степанакерта.
"Утром Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, мишенью вновь стали гражданские инфраструктуры. В 7.08 (6.08 мск) в городе были слышны звуки взрывов. В ту же секунду включились сирены воздушной тревоги. На этот раз целью азербайджанских сил стал центральный рынок Степанакерта. Разрушена часть инфраструктуры гражданского назначения, мирному населению причинен большой материальный ущерб", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.
Отмечается, что еще одним взрывом уничтожено жилое здание со всем имуществом, повреждены строения по соседству. "По предварительным данным, пострадавших нет", - заявили в госслужбе по ЧС.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.