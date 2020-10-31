Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/plennye-1582395379.html
Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:32
2020-10-31T00:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
нагорный карабах
франция
ереван
вена
сша
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581527312_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_972ba3d87897c6c07afc4d4a65d25640.jpg
ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).Также сообщается, что стороны активно включатся в процесс восстановления и обмена останками в районе боевых действий, предоставляя МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности.
россия
нагорный карабах
франция
ереван
вена
сша
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581527312_0:32:2582:1968_1400x0_80_0_0_824e6ac53c8dae26f4280ab4c19e898b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, нагорный карабах, франция, ереван, вена, сша, баку, азербайджан, армения, в мире

Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена

00:32 31.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).
"Стороны предоставят МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ в течение одной недели список задержанных в данный момент пленных с целью предоставления доступа и возможного обмена", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что стороны активно включатся в процесс восстановления и обмена останками в районе боевых действий, предоставляя МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияОБСЕНагорный КарабахФранцияЕреванВенаСШАБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Карабахе заявили об обстрелах с азербайджанской стороны
08:37Мать погибших при пожаре под Кировом детей нашли у подруги
08:36В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
08:23Эксперт назвал преимущества использования виртуальных SIM-карт
08:14Президент Грузии заявила, что проголосовала за европейское будущее страны
08:13Врач рассказал о реакции людей старше 60 лет на вакцину "Спутник V"
08:12В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей
07:58Баку заявил об обстреле ВС Армении населенных пунктов Азербайджана
07:44В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
07:42Врач заявила о риске "боевого стресса" у пациентов с коронавирусом
07:41В районе города Шуши в Нагорном Карабахе прогремела серия взрывов
07:27Российское посольство ответило на слова спецпредставителя Трампа о ДРСМД
07:06Азербайджан обвинил Армению в обстреле трех районов у Карабаха
07:03Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в ноябре
07:02Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком – 2" можно не спешить
06:44РАМТ впервые покажет спектакль для слабовидящих зрителей
06:40Россияне стали лучше платить "плохие" долги, считают коллекторы
06:07"Я протестую": Милонов раскритиковал Хэллоуин и костюмы коронавируса
05:55Иммунолог рассказал, сколько времени заразен больной COVID-19
05:45Жители Измира всю ночь провели на улице после землетрясения
Лента новостейМолния