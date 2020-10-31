https://ria.ru/20201031/plennye-1582395379.html

Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена

Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена

Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия,... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:32

2020-10-31T00:32

2020-10-31T00:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

обсе

нагорный карабах

франция

ереван

вена

сша

баку

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).Также сообщается, что стороны активно включатся в процесс восстановления и обмена останками в районе боевых действий, предоставляя МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности.

россия

нагорный карабах

франция

ереван

вена

сша

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорный карабах, франция, ереван, вена, сша, баку, азербайджан, армения, в мире