https://ria.ru/20201031/plennye-1582395379.html
Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
Баку и Ереван в течение недели предоставят списки пленных для обмена
Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:32
2020-10-31T00:32
2020-10-31T00:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
обсе
нагорный карабах
франция
ереван
вена
сша
баку
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).Также сообщается, что стороны активно включатся в процесс восстановления и обмена останками в районе боевых действий, предоставляя МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности.
россия
нагорный карабах
франция
ереван
вена
сша
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, нагорный карабах, франция, ереван, вена, сша, баку, азербайджан, армения, в мире