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В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в субботу утром в Троице-Измайловском соборе РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T08:36
2020-10-31T08:44
александр ржаненков
airbus a321
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
когалымавиа
египет
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в субботу утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт."Сегодня мы пришли, чтобы почтить память наших родных и близких, невинно убиенных в небе над Синаем... На сердце тяжело, на сердце больно. В этот день в 7:14 утра ровно 5 лет назад злой человеческий умысел стал причиной гибели наших 224 ангелов... Все зло в нашем мире от злых человеческих сердец... Сегодня мы здесь с вами молимся об упокоении невинно убиенных", - сказал перед началом панихиды Сергий Кубышкин, назначенный настоятелем будущего храма в память о погибших при крушении авиалайнера.Богослужение началось в 7:14 мск, когда пять лет назад на борту самолета прогремел взрыв. На панихиде присутствовали родственники погибших в авиакатастрофе, многие из них пришли с фотографиями своих близких. На панихиду также пришел председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.После панихиды родственники отправились на Серафимовское кладбище, где состоится возложение цветов и венков к памятнику "Сложенные крылья". Монумент был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы.Также в субботу родственники погибших посетят мемориальный комплекс "Сад памяти" во Всеволожском районе Ленинградской области. Этот мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета.В полдень во всех храмах Петербурга в память о погибших прозвучит заупокойный колокольный звон.
https://ria.ru/20200616/1572995755.html
https://ria.ru/20200304/1568129496.html
египет
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александр ржаненков, airbus a321, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), когалымавиа, египет, санкт-петербург

В Петербурге прошла панихида по погибшим в катастрофе А321 над Синаем

08:36 31.10.2020 (обновлено: 08:44 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа"
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в субботу утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
"Сегодня мы пришли, чтобы почтить память наших родных и близких, невинно убиенных в небе над Синаем... На сердце тяжело, на сердце больно. В этот день в 7:14 утра ровно 5 лет назад злой человеческий умысел стал причиной гибели наших 224 ангелов... Все зло в нашем мире от злых человеческих сердец... Сегодня мы здесь с вами молимся об упокоении невинно убиенных", - сказал перед началом панихиды Сергий Кубышкин, назначенный настоятелем будущего храма в память о погибших при крушении авиалайнера.
Богослужение началось в 7:14 мск, когда пять лет назад на борту самолета прогремел взрыв. На панихиде присутствовали родственники погибших в авиакатастрофе, многие из них пришли с фотографиями своих близких. На панихиду также пришел председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
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После панихиды родственники отправились на Серафимовское кладбище, где состоится возложение цветов и венков к памятнику "Сложенные крылья". Монумент был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы.
Также в субботу родственники погибших посетят мемориальный комплекс "Сад памяти" во Всеволожском районе Ленинградской области. Этот мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета.
В полдень во всех храмах Петербурга в память о погибших прозвучит заупокойный колокольный звон.
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Александр РжаненковAirbus A321Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КогалымавиаЕгипетСанкт-Петербург
 
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