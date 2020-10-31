https://ria.ru/20201031/kurily-1582453943.html

"Россия решила проблему": японцы оценили сообщения о танках на Курилах

"Россия решила проблему": японцы оценили сообщения о танках на Курилах

Агентство Киодо сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:48

2020-10-31T15:48

2020-10-31T16:57

россия

курильские острова

япония

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Агентство Киодо сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения. Т-72Б3 — один из новейших российских танков, говорится в статье. Их размещение на островах нацелено на предотвращение высадки иностранного десанта на Курилах, сообщает агентство. Японские читатели в твиттере сочли развертывание танков на Курилах признаком решения территориального спора в пользу России. "Размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии", — написал пользователь Мусасино. "О каком возврате островов может идти речь? Это — разрыв переговоров", — считает комментатор под ником Такамити. "Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы", — уверен Атти Котти Дэтти. "Россия говорит: "Больше вопрос Курил не поднимайте". В России проблема "северных территорий" уже решена. Что еще может сделать правительство Японии?" — написал Кирин-курун.Некоторые читатели возложили ответственность за такое развитие событий на бывшего премьера страны Синдзо Абэ. "Это — вина продажного Абэ. Этого мы ему не простим", — пишет Асука. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20200928/kurily-1577861561.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курильские острова, япония, в мире