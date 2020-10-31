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"Россия решила проблему": японцы оценили сообщения о танках на Курилах
"Россия решила проблему": японцы оценили сообщения о танках на Курилах
Агентство Киодо сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:48
2020-10-31T16:57
россия
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Агентство Киодо сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения. Т-72Б3 — один из новейших российских танков, говорится в статье. Их размещение на островах нацелено на предотвращение высадки иностранного десанта на Курилах, сообщает агентство. Японские читатели в твиттере сочли развертывание танков на Курилах признаком решения территориального спора в пользу России. "Размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии", — написал пользователь Мусасино. "О каком возврате островов может идти речь? Это — разрыв переговоров", — считает комментатор под ником Такамити. "Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы", — уверен Атти Котти Дэтти. "Россия говорит: "Больше вопрос Курил не поднимайте". В России проблема "северных территорий" уже решена. Что еще может сделать правительство Японии?" — написал Кирин-курун.Некоторые читатели возложили ответственность за такое развитие событий на бывшего премьера страны Синдзо Абэ. "Это — вина продажного Абэ. Этого мы ему не простим", — пишет Асука. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20200928/kurily-1577861561.html
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россия
курильские острова
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россия, курильские острова, япония, в мире

"Россия решила проблему": японцы оценили сообщения о танках на Курилах

15:48 31.10.2020 (обновлено: 16:57 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМаяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Агентство Киодо сообщило о планах России разместить танки Т-72Б3 на Курильских островах. Японские читатели оценили возможные последствия этого решения.
Т-72Б3 — один из новейших российских танков, говорится в статье. Их размещение на островах нацелено на предотвращение высадки иностранного десанта на Курилах, сообщает агентство.
Японские читатели в твиттере сочли развертывание танков на Курилах признаком решения территориального спора в пользу России.
"Размещая танки, Россия показывает, что она готова защищать острова и не отдаст их Японии", — написал пользователь Мусасино.
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Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром
"О каком возврате островов может идти речь? Это — разрыв переговоров", — считает комментатор под ником Такамити.
"Эти действия подтверждают, что Россия не собирается возвращать Южные Курилы", — уверен Атти Котти Дэтти.
"Россия говорит: "Больше вопрос Курил не поднимайте". В России проблема "северных территорий" уже решена. Что еще может сделать правительство Японии?" — написал Кирин-курун.
Некоторые читатели возложили ответственность за такое развитие событий на бывшего премьера страны Синдзо Абэ.
"Это — вина продажного Абэ. Этого мы ему не простим", — пишет Асука.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
 
РоссияКурильские островаЯпонияВ мире
 
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