https://ria.ru/20201031/karabakh-1582469976.html

Баку заявил об уничтожении армянской разведывательно-диверсионной группы

Баку заявил об уничтожении армянской разведывательно-диверсионной группы

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении разведывательно-диверсионной группы и выведении из строя двух военно-транспортных средств ВС Армении. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:27

2020-10-31T18:27

2020-10-31T18:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

сша

армения

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении разведывательно-диверсионной группы и выведении из строя двух военно-транспортных средств ВС Армении."В полдень 31 октября наблюдалось движение военной автомобильной техники противника с живой силой в направлении наших позиций. Стало известно, что разведывательно-диверсионная группа, состоящая из армянского спецназа, пыталась приблизиться к линии обороны наших войск с целью совершения провокации. Первым огневым ударом по противнику была уничтожена автомобильная техника, и разрозненная разведывательно-диверсионная группа стала спасаться бегством. Наблюдалось также, что члены группы погрузились во второй автомобиль марки "Камаз", чтобы покинуть этот район. И этот автомобиль, заполненный вооруженными военнослужащими, также был немедленно уничтожен прямым и точным попаданием", - сообщает пресс-служба военного ведомства.Видеокадры операции минобороны представило в официальном Telegram-канале.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201031/armeniya-1582438094.html

нагорный карабах

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, сша, армения, в мире