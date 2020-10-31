В Ереване заявили об аресте сирийского наемника, воевавшего в Карабахе
ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Сирийский наемник, воевавший на стороне Азербайджана в зоне карабахского конфликта, арестован по обвинению в международном терроризме и наемничестве, сообщили в субботу в пресс-службе генпрокуратуры Армении.
В сообщении отмечается, что в четверг в ходе боевых действий военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики был обнаружен наемник, "переведенный Турцией 19 октября из террористического лагеря, расположенного на севере Сирии, в Азербайджан". По данным правоохранительных органов Армении, это житель сирийского города Хама, член 23-го отряда Абу Хусейна группировки Абу Хамшеин Михраб Мухаммад Аль Шхаир, 1975 года рождения, который принимал непосредственное участие в боевых действиях в Карабахе.
27 октября, 18:37Задержанный в Сирии боевик рассказал о наемниках в Карабахе
"По уголовному делу, расследуемому по фактам развязывания агрессивной войны против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) с использованием наемников, завербованных заранее военно-политическим руководством Азербайджана, совершения акта агрессии, грубых нарушений норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, дачи преступного приказа, а также осуществления международного терроризма, 31 октября Михраб Мухаммад Аль Шхаир был арестован", - заявили в пресс-службе.
Представители ведомства уточнили что арестованному предъявлены обвинения по статьям "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".
В сообщении говорится также, что руководство Азербайджана продолжает использовать наемников, которые являются членами различных террористических групп. "Последние… продолжали действия, направленные на уничтожение людей, зданий, сооружений, дорог, уничтожение и повреждение средств связи или другого имущества, что сопровождалось применением минометов, ракетной артиллерии, самолетов и беспилотник", - отметили в пресс-службе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.