https://ria.ru/20201031/karabakh-1582458809.html

В Ереване заявили об аресте сирийского наемника, воевавшего в Карабахе

В Ереване заявили об аресте сирийского наемника, воевавшего в Карабахе

Сирийский наемник, воевавший на стороне Азербайджана в зоне карабахского конфликта, арестован по обвинению в международном терроризме и наемничестве, сообщили в РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T16:27

2020-10-31T16:27

2020-10-31T16:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

сирия

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Сирийский наемник, воевавший на стороне Азербайджана в зоне карабахского конфликта, арестован по обвинению в международном терроризме и наемничестве, сообщили в субботу в пресс-службе генпрокуратуры Армении.В сообщении отмечается, что в четверг в ходе боевых действий военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики был обнаружен наемник, "переведенный Турцией 19 октября из террористического лагеря, расположенного на севере Сирии, в Азербайджан". По данным правоохранительных органов Армении, это житель сирийского города Хама, член 23-го отряда Абу Хусейна группировки Абу Хамшеин Михраб Мухаммад Аль Шхаир, 1975 года рождения, который принимал непосредственное участие в боевых действиях в Карабахе."По уголовному делу, расследуемому по фактам развязывания агрессивной войны против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) с использованием наемников, завербованных заранее военно-политическим руководством Азербайджана, совершения акта агрессии, грубых нарушений норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, дачи преступного приказа, а также осуществления международного терроризма, 31 октября Михраб Мухаммад Аль Шхаир был арестован", - заявили в пресс-службе.Представители ведомства уточнили что арестованному предъявлены обвинения по статьям "международный терроризм", "серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".В сообщении говорится также, что руководство Азербайджана продолжает использовать наемников, которые являются членами различных террористических групп. "Последние… продолжали действия, направленные на уничтожение людей, зданий, сооружений, дорог, уничтожение и повреждение средств связи или другого имущества, что сопровождалось применением минометов, ракетной артиллерии, самолетов и беспилотник", - отметили в пресс-службе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/boevik-1581816083.html

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Допрос захваченного в Карабахе сирийца В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха. 2020-10-31T16:27 true PT1M06S

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T16:27 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, сирия, азербайджан, армения, в мире