https://ria.ru/20201031/karabakh-1582455237.html
В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя в селе Гергер
В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя в селе Гергер
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о гибели мирного жителя в селе Гергер в результате обстрела ВС Азербайджана. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T16:00
2020-10-31T16:00
2020-10-31T16:21
нагорно-карабахская республика
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о гибели мирного жителя в селе Гергер в результате обстрела ВС Азербайджана."Утром были обстреляны жилые кварталы столицы Степанакерта и центральный рынок, где нет никаких объектов военного назначения. Городу нанесен большой материальный ущерб. Также обстрелу подверглось село Гергер Мартунинского района, в результате которого в своем доме погиб 59-летний Апрес Адамян", - процитировал омбудсмена Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.Бегларян отметил также, что ракетно-артиллерийские удары были нанесены по городам Мартуни, Мартакерт и Шуши. Данные о пострадавших и материальном ущербе уточняются.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР
Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают.
2020-10-31T16:00
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-31T16:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире