https://ria.ru/20201031/karabakh-1582447313.html
Звуки взрывов слышны в районе Шуши в Карабахе
Звуки взрывов слышны в районе Шуши в Карабахе
Звуки мощных взрывов слышны на разном удалении в направлении города Шуши, расположенного неподалеку от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T14:55
2020-10-31T14:55
2020-10-31T14:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 31 окт - РИА Новости. Звуки мощных взрывов слышны на разном удалении в направлении города Шуши, расположенного неподалеку от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта в течение всей первой половины субботы, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время, находясь в центральной части Степанакерта, можно отчетливо слышать мощные взрывы на разном удалении в направлении города Шуши. Кроме того, в горах видны характерные для взрывов боеприпасов очаги сизого дыма. Обстановка в столице самопровозглашенной республики сохраняется спокойная.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582416156.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-31T14:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире