В Карабахе заявили о ракетных ударах Азербайджана по четырем городам
14:40 31.10.2020 (обновлено: 14:58 31.10.2020)
ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявила о ракетных ударах, нанесенных в субботу азербайджанскими вооруженными силами по четырем городам Карабаха, в том числе по столице – Степанакерту.
"Азербайджан в течение дня продолжал держать под огнем мирные населенные пункты Арцаха (самоназвание Карабаха - ред). Утром Степанакерт, в полдень - города Мартуни и Мартакерт, а на данный момент мишенью различных ракетных установок, выпущенных противником, стал Шуши", - говорится в сообщении службы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.