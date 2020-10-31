https://ria.ru/20201031/karabakh-1582427568.html

Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Карабахе, заявил Алиев

Турецкие F-16 не принимают участие в боях в Карабахе, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16 не принимают участие в боевых действиях в Карабахе, по словам главы государства, это... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:01

2020-10-31T12:01

2020-10-31T12:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

нагорный карабах

ильхам алиев

москва

сша

армения

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие истребители F-16 не принимают участие в боевых действиях в Карабахе, по словам главы государства, это не планируется."Турецкие F-16 доставлены сюда в связи с учениями и остались здесь из-за атаки армян на нас. Они здесь находятся в знак солидарности. Они не участвуют ни в каких боях. Их участие здесь не планируется", - сказал Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201015/armeniya-1579954797.html

нагорный карабах

москва

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T12:01 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, нагорный карабах, ильхам алиев, москва, сша, армения, в мире