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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394528.html
В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле
Мирный житель погиб при обстреле села Акнахбюр в Карабахе, еще шестеро получили ранения, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:19
2020-10-31T00:18
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 30 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Акнахбюр в Карабахе, еще шестеро получили ранения, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582257136.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
степанакерт
азербайджан
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле

00:19 31.10.2020
 
© Фото : @RescueServiceOfTheNKR/FacebookДым над Мартакертом
Дым над Мартакертом - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© Фото : @RescueServiceOfTheNKR/Facebook
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СТЕПАНАКЕРТ, 30 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Акнахбюр в Карабахе, еще шестеро получили ранения, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В результате азербайджанского артобстрела в селе Акнахбюр Арцаха погиб 60-летний Сергей Балаян, 6 мирных жителей получили ранения. Азербайджан продолжает обстреливать гражданские территории и население Республики Арцах", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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