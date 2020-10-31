https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394528.html

В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле

В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя при обстреле

Мирный житель погиб при обстреле села Акнахбюр в Карабахе, еще шестеро получили ранения, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:19

2020-10-31T00:19

2020-10-31T00:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 30 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Акнахбюр в Карабахе, еще шестеро получили ранения, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201030/karabakh-1582257136.html

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нагорно-карабахская республика

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире