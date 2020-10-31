https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394323.html

Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН

Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН

Совбез ООН может вернуться к обсуждению карабахского конфликта в случае, если ситуация в зоне конфликта ухудшится, заявил на пресс-конференции постпред РФ при... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:11

2020-10-31T00:11

2020-10-31T00:11

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

василий небензя

нагорный карабах

совет безопасности оон

москва

степанакерт

ереван

оон

баку

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Совбез ООН может вернуться к обсуждению карабахского конфликта в случае, если ситуация в зоне конфликта ухудшится, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее Совбез дважды обсуждал ситуацию в регионе в рамках закрытых встреч."Режим прекращения огня постоянно нарушается, несмотря на обязательства, данные в Москве и Вашингтоне. Механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня нет. Гуманитарных пауз нет", - указал постпред.Он указал, что позиции Армении и Азербайджана очень далеки в вопросе видения окончания этого конфликта.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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