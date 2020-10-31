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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394323.html
Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН
Совбез ООН может вернуться к обсуждению карабахского конфликта в случае, если ситуация в зоне конфликта ухудшится, заявил на пресс-конференции постпред РФ при... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:11
2020-10-31T00:11
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
василий небензя
нагорный карабах
совет безопасности оон
москва
степанакерт
ереван
оон
баку
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Совбез ООН может вернуться к обсуждению карабахского конфликта в случае, если ситуация в зоне конфликта ухудшится, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее Совбез дважды обсуждал ситуацию в регионе в рамках закрытых встреч."Режим прекращения огня постоянно нарушается, несмотря на обязательства, данные в Москве и Вашингтоне. Механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня нет. Гуманитарных пауз нет", - указал постпред.Он указал, что позиции Армении и Азербайджана очень далеки в вопросе видения окончания этого конфликта.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
нагорный карабах
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
армения
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василий небензя, нагорный карабах, совет безопасности оон, москва, степанакерт, ереван, оон, баку, азербайджан, армения, в мире

Небензя рассказал о перспективе обсуждения Карабаха в Совбезе ООН

00:11 31.10.2020
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© POOL
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Совбез ООН может вернуться к обсуждению карабахского конфликта в случае, если ситуация в зоне конфликта ухудшится, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я не могу исключать, что если ситуация ухудшится, Совет может вновь вернуться к этому вопросу и рассмотреть его. В каком формате – мы решим", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, планирует ли Совбез обсуждать проблему Нагорного Карабаха в открытом режиме.

Ранее Совбез дважды обсуждал ситуацию в регионе в рамках закрытых встреч.
"Режим прекращения огня постоянно нарушается, несмотря на обязательства, данные в Москве и Вашингтоне. Механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня нет. Гуманитарных пауз нет", - указал постпред.
Он указал, что позиции Армении и Азербайджана очень далеки в вопросе видения окончания этого конфликта.
"На определенном этапе была надежда, что мы очень близки к решению этого вопроса. Но это оказалось не так. Теперь мы имеем то, что имеем. Я надеюсь, что стороны будут исполнять то, о чем договорились – прежде всего, режим прекращения огня, и приступят к предметному политическому процессу", - добавил постпред.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВасилий НебензяНагорный КарабахСовет Безопасности ООНМоскваСтепанакертЕреванООНБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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