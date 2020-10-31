https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394190.html
Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:07
2020-10-31T00:07
2020-10-31T01:07
вена
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
женева (город)
ереван
баку
азербайджан
армения
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).Отмечается, что по итогам встречи в Женеве 30 октября стороны договорились принять ряд мер в срочном порядке безотносительно перемирия и других обязательств.Баку и Ереван также должны предоставить свои комментарии и вопросы, связанным с возможными механизмами верификации перемирия, в соответствии с московским заявлением от 10 октября.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
вена
нагорный карабах
женева (город)
ереван
баку
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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