https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394190.html

Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты

Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты

Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта,... РИА Новости, 31.10.2020

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2020-10-31T01:07

вена

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорный карабах

женева (город)

ереван

баку

азербайджан

армения

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).Отмечается, что по итогам встречи в Женеве 30 октября стороны договорились принять ряд мер в срочном порядке безотносительно перемирия и других обязательств.Баку и Ереван также должны предоставить свои комментарии и вопросы, связанным с возможными механизмами верификации перемирия, в соответствии с московским заявлением от 10 октября.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

вена

нагорный карабах

женева (город)

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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