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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394190.html
Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты
Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта,... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T00:07
2020-10-31T01:07
вена
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорный карабах
женева (город)
ереван
баку
азербайджан
армения
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).Отмечается, что по итогам встречи в Женеве 30 октября стороны договорились принять ряд мер в срочном порядке безотносительно перемирия и других обязательств.Баку и Ереван также должны предоставить свои комментарии и вопросы, связанным с возможными механизмами верификации перемирия, в соответствии с московским заявлением от 10 октября.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
вена
нагорный карабах
женева (город)
ереван
баку
азербайджан
армения
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вена, обсе, нагорный карабах, женева (город), ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Баку и Ереван договорились не целиться в невоенные объекты

00:07 31.10.2020 (обновлено: 01:07 31.10.2020)
 
© РИА НовостиПоследствия обстрела в азербайджанской Барде
Последствия обстрела в азербайджанской Барде - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).
Отмечается, что по итогам встречи в Женеве 30 октября стороны договорились принять ряд мер в срочном порядке безотносительно перемирия и других обязательств.
"Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
Баку и Ереван также должны предоставить свои комментарии и вопросы, связанным с возможными механизмами верификации перемирия, в соответствии с московским заявлением от 10 октября.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаВенаОБСЕНагорный КарабахЖенева (город)ЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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