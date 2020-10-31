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Умерла актриса Галина Филимонова

Умерла актриса Галина Филимонова

Скончалась актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие". РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T18:16

2020-10-31T18:16

2020-10-31T19:50

малый драматический театр - театр европы

санкт-петербург

культура

культура

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Скончалась актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"."Сегодня печальный день. <...> Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской", — говорится в заявлении на странице театральной мастерской Юрия Красовского в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что Галина Филимонова воспитала несколько поколений артистов и режиссеров."Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс", — добавляется в сообщении.Галина Филимонова является заслуженной артисткой России, сообщается на сайте МДТ. Она была там актрисой с 1974 года.Филимонова родилась в Ленинграде и в 1967 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Г. А. Товстоногова). С 1967 по 1970 год была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1970 по 1972 год играла в театре Русской драмы в Риге. В 1972-м Филимонова была приглашена в труппу Ленинградского театра драмы и комедии.

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малый драматический театр - театр европы, санкт-петербург, культура