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Умерла актриса Галина Филимонова
Умерла актриса Галина Филимонова
Скончалась актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие". РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T18:16
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малый драматический театр - театр европы
санкт-петербург
культура
культура
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Скончалась актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие"."Сегодня печальный день. &lt;...&gt; Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской", — говорится в заявлении на странице театральной мастерской Юрия Красовского в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что Галина Филимонова воспитала несколько поколений артистов и режиссеров."Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс", — добавляется в сообщении.Галина Филимонова является заслуженной артисткой России, сообщается на сайте МДТ. Она была там актрисой с 1974 года.Филимонова родилась в Ленинграде и в 1967 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Г. А. Товстоногова). С 1967 по 1970 год была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1970 по 1972 год играла в театре Русской драмы в Риге. В 1972-м Филимонова была приглашена в труппу Ленинградского театра драмы и комедии.
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малый драматический театр - театр европы, санкт-петербург, культура

Умерла актриса Галина Филимонова

18:16 31.10.2020 (обновлено: 19:50 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГалина Филимонова (Марфа Репишная) в сцене из спектакля "Братья и сёстры" на сцене Театра "Et Cetera" в Москве
Галина Филимонова (Марфа Репишная) в сцене из спектакля Братья и сёстры на сцене Театра Et Cetera в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Скончалась актриса петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Галина Филимонова, сыгравшая в фильме "А зори здесь тихие".
"Сегодня печальный день. <...> Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской", — говорится в заявлении на странице театральной мастерской Юрия Красовского в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Галина Филимонова воспитала несколько поколений артистов и режиссеров.
"Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывало восхищение. А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс", — добавляется в сообщении.
Галина Филимонова является заслуженной артисткой России, сообщается на сайте МДТ. Она была там актрисой с 1974 года.
Филимонова родилась в Ленинграде и в 1967 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (класс Г. А. Товстоногова). С 1967 по 1970 год была актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, с 1970 по 1972 год играла в театре Русской драмы в Риге. В 1972-м Филимонова была приглашена в труппу Ленинградского театра драмы и комедии.
 
КультураМалый драматический театр - театр ЕвропыСанкт-ПетербургКультура
 
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