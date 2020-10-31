https://ria.ru/20201031/boepripasy-1582405040.html

В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов

В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении вооруженными силами Азербайджана фосфорных боеприпасов. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T07:44

2020-10-31T07:44

2020-10-31T07:53

арман татоян

москва

ереван

баку

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

в мире

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БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении вооруженными силами Азербайджана фосфорных боеприпасов.Омбудсмен Армении Арман Татоян ранее обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

москва

ереван

баку

армения

нагорный карабах

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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