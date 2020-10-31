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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201031/boepripasy-1582405040.html
В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении вооруженными силами Азербайджана фосфорных боеприпасов. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T07:44
2020-10-31T07:53
арман татоян
москва
ереван
баку
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
в мире
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БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении вооруженными силами Азербайджана фосфорных боеприпасов.Омбудсмен Армении Арман Татоян ранее обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html
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арман татоян, москва, ереван, баку, армения, минобороны азербайджана, нагорный карабах, в мире

В Азербайджане опровергли заявления о применении фосфорных боеприпасов

07:44 31.10.2020 (обновлено: 07:53 31.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанский пограничник
Азербайджанский пограничник - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 31 окт - РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении вооруженными силами Азербайджана фосфорных боеприпасов.
Омбудсмен Армении Арман Татоян ранее обвинил Азербайджан в применении в Карабахе содержащих фосфор вооружений.
"На вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов. Распространяя подобные необоснованные сообщения, Армения стремится скрыть свои военные преступления против мирного азербайджанского населения", - заявляет пресс-служба военного ведомства Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрман ТатоянМоскваЕреванБакуАрменияМинобороны АзербайджанаНагорный КарабахВ мире
 
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