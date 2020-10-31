В Баку заявили о наличии данных по доставке фосфорного груза в Армению
12:41 31.10.2020 (обновлено: 13:49 31.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центрального рынка Степанакерта
БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о наличии разведданых о доставке "большого количества" фосфорного груза подразделениям ВС Армении.
"Поступили разведданные о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендском направлении. Предполагается, что целью противника при доставке содержащих фосфор боеприпасов в указанные районы является в первую очередь их применение против подразделений азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы МО Азербайджана.
По мнению пресс-службы, "с другой стороны, это преследует цель распространить дезинформацию о том, что боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями азербайджанской армией". В МО Азербайджана считают, что заявлениями о применении азербайджанской армией оружия, содержащего белый фосфор, армянская сторона "закладывает основу для своих дальнейших провокаций". "В очередной раз заявляем, что на вооружении Азербайджанской Армии нет никаких запрещенных боеприпасов", - подчеркнули в пресс-службе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.