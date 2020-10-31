https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582432647.html

В Баку заявили о наличии данных по доставке фосфорного груза в Армению

В Баку заявили о наличии данных по доставке фосфорного груза в Армению

Минобороны Азербайджана заявило о наличии разведданых о доставке "большого количества" фосфорного груза подразделениям ВС Армении. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T12:41

2020-10-31T12:41

2020-10-31T13:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о наличии разведданых о доставке "большого количества" фосфорного груза подразделениям ВС Армении."Поступили разведданные о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении на оккупированном Ходжавендском направлении. Предполагается, что целью противника при доставке содержащих фосфор боеприпасов в указанные районы является в первую очередь их применение против подразделений азербайджанской армии", - говорится в сообщении пресс-службы МО Азербайджана.По мнению пресс-службы, "с другой стороны, это преследует цель распространить дезинформацию о том, что боеприпасы якобы были разбросаны по местности подразделениями азербайджанской армией". В МО Азербайджана считают, что заявлениями о применении азербайджанской армией оружия, содержащего белый фосфор, армянская сторона "закладывает основу для своих дальнейших провокаций". "В очередной раз заявляем, что на вооружении Азербайджанской Армии нет никаких запрещенных боеприпасов", - подчеркнули в пресс-службе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201031/boepripasy-1582405040.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают. 2020-10-31T12:41 true PT0M24S

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T12:41 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире