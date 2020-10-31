https://ria.ru/20201031/aviakatastrofa-1582412828.html

Петербуржцы почтили память погибших в катастрофе А321 над Синаем

Петербуржцы почтили память погибших в катастрофе А321 над Синаем

Жители Петербурга возложили цветы и венки в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем к памятнику "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, передает... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T09:46

2020-10-31T09:46

2020-10-31T09:46

airbus a321

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

когалымавиа

египет

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Жители Петербурга возложили цветы и венки в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем к памятнику "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт."Ту боль, которую мы испытываем, не поймет никто из тех, кто не был на нашем месте. И не дай бог, чтобы на нем кто-то оказался. Я никогда не прощу гибель своей дочери, так же, как и вы - гибели своих родных. Их убили намеренно. И этого мы никогда не простим. Все, что произошло, это страшная трагедия для нашего народа. Расследование должно быть завершено, чтобы виновные в трагедии были наказаны", - сказала перед возложением глава благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирина Захарова.Родственники погибших обратились к властям города с просьбой о дальнейшей поддержке тех, кто в старости потерял в авиакатастрофе всех своих детей и остался без их помощи.После возложения цветов участники церемонии отправились к памятнику "Сад памяти" на Румболовой горе в Ленинградской области.Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.

https://ria.ru/20201031/avikatastrofa-1582326092.html

египет

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus a321, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), когалымавиа, египет, санкт-петербург