https://ria.ru/20201031/armeniya-1582438094.html

Ереван опроверг заявление Баку о доставке в Карабах фосфорного груза

Ереван опроверг заявление Баку о доставке в Карабах фосфорного груза

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку о доставке армянской стороной в Карабах фосфорного груза, назвав эти утверждение... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T13:29

2020-10-31T13:29

2020-10-31T13:49

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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку о доставке армянской стороной в Карабах фосфорного груза, назвав эти утверждение безуспешной попыткой оправдаться после якобы применения азербайджанской стороной фосфорных боеприпасов.Ранее пресс-служба военного ведомства Азербайджана заявила о якобы "доставке большого количества фосфорного груза подразделениям ВС Армении" для "применения против подразделений азербайджанской армии"."После представления Армией обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) неопровержимых фактов о применении вражескими силами фосфорных боеприпасов, содержащих элементы химического оружия, подобными примитивными заявлениями азербайджанская сторона прилагает безуспешные усилия, чтобы выйти сухой из воды", - сказала Степанян РИА Новости.Ранее пресс-секретарь минобороны Армении заявила, что в зоне карабахско-азербайджанского конфликта Баку применил фосфорные боеприпасы. По ее словам, "помимо причинения вреда армянским силам, такие действия нацелены на массовый поджог лесов и создание реальной угрозы экологической катастрофы". Степанян заявила, что эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, норм и принципов обычного права, Женевских конвенций, а также положений соответствующих конвенций и документов ООН. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении азербайджанскими вооруженными силами фосфорных боеприпасов.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582394758.html

https://ria.ru/20201031/azerbaydzhan-1582437467.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-31T13:29 true PT4M23S

Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают. 2020-10-31T13:29 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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