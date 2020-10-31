Ереван опроверг заявление Баку о доставке в Карабах фосфорного груза
13:29 31.10.2020 (обновлено: 13:49 31.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центрального рынка Степанакерта
ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку о доставке армянской стороной в Карабах фосфорного груза, назвав эти утверждение безуспешной попыткой оправдаться после якобы применения азербайджанской стороной фосфорных боеприпасов.
Ранее пресс-служба военного ведомства Азербайджана заявила о якобы "доставке большого количества фосфорного груза подразделениям ВС Армении" для "применения против подразделений азербайджанской армии".
"После представления Армией обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) неопровержимых фактов о применении вражескими силами фосфорных боеприпасов, содержащих элементы химического оружия, подобными примитивными заявлениями азербайджанская сторона прилагает безуспешные усилия, чтобы выйти сухой из воды", - сказала Степанян РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь минобороны Армении заявила, что в зоне карабахско-азербайджанского конфликта Баку применил фосфорные боеприпасы. По ее словам, "помимо причинения вреда армянским силам, такие действия нацелены на массовый поджог лесов и создание реальной угрозы экологической катастрофы". Степанян заявила, что эти действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, норм и принципов обычного права, Женевских конвенций, а также положений соответствующих конвенций и документов ООН. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о якобы применении азербайджанскими вооруженными силами фосфорных боеприпасов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.