https://ria.ru/20201031/armeniya-1582437101.html
Пашинян обвинил Баку в нарушении договоренностей по невоенным объектам
Пашинян обвинил Баку в нарушении договоренностей по невоенным объектам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил руководство Азербайджана в нарушении достигнутых в Женеве договоренностей, согласно которым стороны не будут... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T13:17
2020-10-31T13:17
2020-10-31T13:17
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил руководство Азербайджана в нарушении достигнутых в Женеве договоренностей, согласно которым стороны не будут целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне конфликта в Карабахе.Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 30 октября договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта."Несмотря на достигнутую договоренность не наносить удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, с раннего утра Азербайджан возобновил бомбардировки Шуши и Степанакерта. Руководство Азербайджана не способно выполнять свои обязательства, его главным врагом и целью является мирное население Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)" - написал Пашинян в Twitter.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582410198.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-31T13:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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никол пашинян, обсе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире