https://ria.ru/20201030/vstrecha-1582391791.html
В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Встреча в Женеве глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова завершена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T23:30
2020-10-30T23:30
2020-10-30T23:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
женева (город)
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578089177_0:293:2980:1969_1400x0_80_0_0_2ab8d080410adb1d4ab94d83866c6b6d.jpg
ЕРЕВАН, 30 окт - РИА Новости. Встреча в Женеве глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова завершена, сообщила РИА Новости пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.В Женеве главы МИД двух стран встретились также с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
женева (город)
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578089177_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_2215b4ff0ae229902a57cd846c71ee5b.jpg
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-30T23:30
true
PT4M23S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, женева (город), азербайджан, армения, в мире