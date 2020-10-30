https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html

Последствия мощного землетрясения в Турции попали на видео

Последствия мощного землетрясения в Турции попали на видео

Очевидец запечатлел на видео последствия землетрясения на западе Турции. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T20:27

2020-10-30T20:27

2020-10-30T20:27

землетрясение в эгейском море

измир (провинция)

греция

турция

видео

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очевидец запечатлел на видео последствия землетрясения на западе Турции.На кадрах видно, как в результате стихийного бедствия затопило одну из улиц. В воду попала мебель, личные вещи и части, отколовшиеся от зданий.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в турецкой провинции Измир в пятницу. Подземные толчки также зафиксировали в Греции, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9. Сообщается о двенадцати погибших, также более 400 человек пострадали. Сейчас спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий.Агентство Anadolu также сообщало о втором землетрясении в Турции за сутки, по данным издания его магнитуда составила 5,1.

измир (провинция)

греция

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-30T20:27 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, измир (провинция), греция, турция, видео, в мире