https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582355792.html

Мощное землетрясение в Турции

Мощное землетрясение в Турции

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, погибли и пострадали люди. Кадры из Измира, где разрушены десятки домов, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:15

2020-10-30T19:15

2020-10-30T19:53

землетрясение в эгейском море

турция

землетрясение

фото

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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, погибли и пострадали люди. Кадры из Измира, где разрушены десятки домов, — в фотоленте Ria.ru.

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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