https://ria.ru/20201030/zemletryasenie-1582364564.html

У берегов Турции произошло второе за день землетрясение

У берегов Турции произошло второе за день землетрясение

У берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T19:35

2020-10-30T19:35

2020-10-30T23:59

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. У берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Об этом сообщило агентство Anadolu.Эпицентр находится в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О его последствиях пока не сообщается.Несколькими часами ранее в турецкой провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр толчков располагался в море близ города Сеферихисар. Шесть человек погибли, более 300 пострадали.Землетрясение также достигло берегов греческого острова Самос, где его магнитуда составила 6,9. Там погибли двое детей.

https://ria.ru/20201030/video-1582315951.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эгейское море, измир (провинция), турция, в мире