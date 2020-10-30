https://ria.ru/20201030/vakansiya-1582206771.html

Стала известна самая оплачиваемая вакансия октября

Стала известна самая оплачиваемая вакансия октября

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар с 300 тысячами рублей в месяц и монтажник-установщик искусственного камня за 250 тысяч рублей в... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T07:06

2020-10-30T07:06

2020-10-30T09:17

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар с 300 тысячами рублей в месяц и монтажник-установщик искусственного камня за 250 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит заняться установкой нестандартных изделий из акрилового камня и кварцевого агломерата. От успешного соискателя компания ожидает опыт работы от 1 года, опрятный внешний вид и наличие собственных инструментов.До 200 тысяч рублей в месяц может получать стоматолог-терапевт. Успешному кандидату необходимо высшее образование, опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет и наличие действующих сертификатов. Соискателям стоит учитывать, эта работа предполагает шестидневную рабочую неделю. Однако работодатель готов предоставить сотрудникам клиники и членам их семьи льготное медицинское обслуживание."Высокую зарплату в октябре предлагают React Native разработчику в сервисе "СберАвто" — от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от 2 лет, опыт работы с платформой мобильных приложений React Native, а также умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимуществом для кандидата станет широкий кругозор по технологиям и архитектурам. Успешному соискателю компания предлагает удаленную работу и ДМС", - отметили в сервисе.Кроме того, там рассказали про вакансию специалиста алмазной резки с опытом работы не менее одного года, которого ищут в строительную компанию. Такому сотруднику предлагают платить до 150 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен быть вынослив физически и обязательно знать технологии производства работ. Среди обязанностей работника демонтажные работы и установка металлоконструкций.

https://ria.ru/20201005/zarplata-1578200426.html

https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, россия, москва, общество, экономика