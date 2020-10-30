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Стала известна самая оплачиваемая вакансия октября
Стала известна самая оплачиваемая вакансия октября
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар с 300 тысячами рублей в месяц и монтажник-установщик искусственного камня за 250 тысяч рублей в... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T07:06
2020-10-30T09:17
кем стать
навигатор абитуриента
работа.ру
россия
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар с 300 тысячами рублей в месяц и монтажник-установщик искусственного камня за 250 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит заняться установкой нестандартных изделий из акрилового камня и кварцевого агломерата. От успешного соискателя компания ожидает опыт работы от 1 года, опрятный внешний вид и наличие собственных инструментов.До 200 тысяч рублей в месяц может получать стоматолог-терапевт. Успешному кандидату необходимо высшее образование, опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет и наличие действующих сертификатов. Соискателям стоит учитывать, эта работа предполагает шестидневную рабочую неделю. Однако работодатель готов предоставить сотрудникам клиники и членам их семьи льготное медицинское обслуживание."Высокую зарплату в октябре предлагают React Native разработчику в сервисе "СберАвто" — от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от 2 лет, опыт работы с платформой мобильных приложений React Native, а также умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимуществом для кандидата станет широкий кругозор по технологиям и архитектурам. Успешному соискателю компания предлагает удаленную работу и ДМС", - отметили в сервисе.Кроме того, там рассказали про вакансию специалиста алмазной резки с опытом работы не менее одного года, которого ищут в строительную компанию. Такому сотруднику предлагают платить до 150 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен быть вынослив физически и обязательно знать технологии производства работ. Среди обязанностей работника демонтажные работы и установка металлоконструкций.
https://ria.ru/20201005/zarplata-1578200426.html
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россия
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353
60
кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, россия, москва, общество, экономика

Стала известна самая оплачиваемая вакансия октября

07:06 30.10.2020 (обновлено: 09:17 30.10.2020)
 
© Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач проводит осмотр собаки
Врач проводит осмотр собаки - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар с 300 тысячами рублей в месяц и монтажник-установщик искусственного камня за 250 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Привлекательную зарплату до 300 тысяч рублей в месяц обещают ветеринарному врачу вызывной службы с опытом работы от 1 года. В обязанности специалиста войдут осмотр животных и диагностирование их болезней на территории клиента, лечение и вакцинация, а также консультирование хозяев питомца. Кроме хорошей оплаты, работодатель готов предложить сменный график или вахтовый метод по желанию, а для иногородних соискателей — помощь с жильем", - говорится в анализе рынка за октябрь.
Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит заняться установкой нестандартных изделий из акрилового камня и кварцевого агломерата. От успешного соискателя компания ожидает опыт работы от 1 года, опрятный внешний вид и наличие собственных инструментов.
До 200 тысяч рублей в месяц может получать стоматолог-терапевт. Успешному кандидату необходимо высшее образование, опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет и наличие действующих сертификатов. Соискателям стоит учитывать, эта работа предполагает шестидневную рабочую неделю. Однако работодатель готов предоставить сотрудникам клиники и членам их семьи льготное медицинское обслуживание.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 06:07
Стали известны вакансии в Москве с самой высокой зарплатой
"Высокую зарплату в октябре предлагают React Native разработчику в сервисе "СберАвто" — от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от 2 лет, опыт работы с платформой мобильных приложений React Native, а также умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимуществом для кандидата станет широкий кругозор по технологиям и архитектурам. Успешному соискателю компания предлагает удаленную работу и ДМС", - отметили в сервисе.
Кроме того, там рассказали про вакансию специалиста алмазной резки с опытом работы не менее одного года, которого ищут в строительную компанию. Такому сотруднику предлагают платить до 150 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен быть вынослив физически и обязательно знать технологии производства работ. Среди обязанностей работника демонтажные работы и установка металлоконструкций.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 04:42
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
 
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