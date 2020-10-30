https://ria.ru/20201030/rabota-1582205060.html

Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу

Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу

Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T06:14

2020-10-30T06:14

2020-10-30T09:25

кем стать

навигатор абитуриента

работа

россия

северный кавказ

headhunter

москва

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследования, в последние три года оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне. Падение оказалось практически незаметным, а сейчас индекс начал восстанавливаться, поднявшись до –0,4.О сложностях с трудоустройством в своей профессиональной области заявили 73 процента опрошенных, с легкостью находят работу пятая часть респондентов (19 процентов). Самые большие трудности испытывают соискатели из Москвы (–0,44) и Санкт-Петербурга (–0,42), меньше проблем у жителей Юга и Северного Кавказа (–0,37).Чаще других сталкиваются со сложностями в поиске работы специалисты из юридической сферы (–0,61) и топ-менеджеры (–0,59), наименьшие проблемы отмечаются в сфере продаж (–0,22) и рабочего персонала (–0,26).Исследование проводилось с 21 сентября по 25 октября среди 20,7 тысячи российских соискателей.

https://ria.ru/20200710/1574145785.html

россия

северный кавказ

москва

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, работа, россия, северный кавказ, headhunter, москва, санкт-петербург, общество