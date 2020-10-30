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Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T06:14
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кем стать
навигатор абитуриента
работа
россия
северный кавказ
headhunter
москва
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общество
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследования, в последние три года оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне. Падение оказалось практически незаметным, а сейчас индекс начал восстанавливаться, поднявшись до –0,4.О сложностях с трудоустройством в своей профессиональной области заявили 73 процента опрошенных, с легкостью находят работу пятая часть респондентов (19 процентов). Самые большие трудности испытывают соискатели из Москвы (–0,44) и Санкт-Петербурга (–0,42), меньше проблем у жителей Юга и Северного Кавказа (–0,37).Чаще других сталкиваются со сложностями в поиске работы специалисты из юридической сферы (–0,61) и топ-менеджеры (–0,59), наименьшие проблемы отмечаются в сфере продаж (–0,22) и рабочего персонала (–0,26).Исследование проводилось с 21 сентября по 25 октября среди 20,7 тысячи российских соискателей.
https://ria.ru/20200710/1574145785.html
россия
северный кавказ
москва
санкт-петербург
РИА Новости
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кем стать, навигатор абитуриента, работа, россия, северный кавказ, headhunter, москва, санкт-петербург, общество

Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу

06:14 30.10.2020 (обновлено: 09:25 30.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным исследования, в последние три года оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне. Падение оказалось практически незаметным, а сейчас индекс начал восстанавливаться, поднявшись до –0,4.
О сложностях с трудоустройством в своей профессиональной области заявили 73 процента опрошенных, с легкостью находят работу пятая часть респондентов (19 процентов). Самые большие трудности испытывают соискатели из Москвы (–0,44) и Санкт-Петербурга (–0,42), меньше проблем у жителей Юга и Северного Кавказа (–0,37).
Чаще других сталкиваются со сложностями в поиске работы специалисты из юридической сферы (–0,61) и топ-менеджеры (–0,59), наименьшие проблемы отмечаются в сфере продаж (–0,22) и рабочего персонала (–0,26).
Исследование проводилось с 21 сентября по 25 октября среди 20,7 тысячи российских соискателей.
Мужчина на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 05:42
Исследование показало, каких коллег больше всего не любят россияне
 
Кем статьНавигатор абитуриентаРаботаРоссияСеверный КавказHeadHunterМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
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