https://ria.ru/20201030/rabota-1582205060.html
Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
Названы профессии, с которыми сложнее всего искать работу
Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T06:14
2020-10-30T06:14
2020-10-30T09:25
кем стать
навигатор абитуриента
работа
россия
северный кавказ
headhunter
москва
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147299/41/1472994147_0:147:2744:1691_1400x0_80_0_0_5f26252a1f8608c8670c377c636bf5c6.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Самые большие сложности с поиском работы испытывают юристы и топ-менеджеры, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным исследования, в последние три года оценка соискателями сложности поиска работы остается примерно на одном уровне. Падение оказалось практически незаметным, а сейчас индекс начал восстанавливаться, поднявшись до –0,4.О сложностях с трудоустройством в своей профессиональной области заявили 73 процента опрошенных, с легкостью находят работу пятая часть респондентов (19 процентов). Самые большие трудности испытывают соискатели из Москвы (–0,44) и Санкт-Петербурга (–0,42), меньше проблем у жителей Юга и Северного Кавказа (–0,37).Чаще других сталкиваются со сложностями в поиске работы специалисты из юридической сферы (–0,61) и топ-менеджеры (–0,59), наименьшие проблемы отмечаются в сфере продаж (–0,22) и рабочего персонала (–0,26).Исследование проводилось с 21 сентября по 25 октября среди 20,7 тысячи российских соискателей.
https://ria.ru/20200710/1574145785.html
россия
северный кавказ
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147299/41/1472994147_147:0:2598:1838_1400x0_80_0_0_2e43524347b6f87e2e61aa1f6260dff7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, работа, россия, северный кавказ, headhunter, москва, санкт-петербург, общество