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Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения
Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за жертв и масштабных разрушений, вызванных... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T19:14
2020-10-30T19:21
землетрясение в эгейском море
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в провинции Измир, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.
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землетрясение в эгейском море, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин выразил соболезнования Эрдогану после землетрясения

19:14 30.10.2020 (обновлено: 19:21 30.10.2020)
 
© AP Photo / DHAПоследствия землетрясения в Измире
Последствия землетрясения в Измире - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© AP Photo / DHA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями из-за жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в провинции Измир, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир", - говорится в телеграмме.

Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате бедствия.
 
Землетрясение в Эгейском мореВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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